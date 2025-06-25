移動病毒庫！中國蝙蝠藏「類立百病毒」專家憂污染水果傳人

蝙蝠是伊波拉、SARS等數種致命病毒的天然宿主。中國一項最新研究，在雲南果園的蝙蝠體內發現了與「立百病毒」高度相關的新型病毒；示意圖。（路透資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項在中國雲南果園進行的研究，為全球公共衛生敲響了新的警鐘。根據《科學警報》（ScienceAlert）及《彭博》報導，中國科學家在當地果園的蝙蝠體內，發現了20種前所未見的新病毒，其中兩種竟與致死率極高的「立百病毒」（Nipah virus）及「亨德拉病毒」（Hendra virus）有近親關係。更令人擔憂的是，這些危險病毒主要集中在蝙蝠的腎臟中，引發了病毒可能透過尿液污染水果，進而跨物種傳播給人類的嚴重疑慮。

這項由雲南省地方病防治所及大理大學學者主導的研究，成果已發表於國際期刊《公共科學圖書館：病原體》（PLOS Pathogens）。研究團隊分析了來自10種不同物種、共142隻蝙蝠的基因序列，最終發現了這批全新的病原體。其中最引人關注的，是兩種屬於亨尼帕病毒（henipavirus）屬的新病毒，其超過一半的基因，都與已知的立百病毒及亨德拉病毒相符。

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真正拉高風險警報的，是這些病毒被發現的「地點」與「部位」。未參與研究的馬來西亞莫納什大學分子病毒學家維諾德．巴拉蘇布拉馬尼亞姆（Vinod Balasubramaniam）分析指出：「這些病毒在蝙蝠腎臟中被發現，這一點特別令人擔憂，因為腎臟與尿液的產生直接相關，這提高了病毒透過受污染的水果或水源傳播給人類的風險，而這正是過往疫情爆發的傳播途徑。」

報告強調，由於這些帶原蝙蝠是在緊鄰村莊的果園中被捕獲，人類與家畜接觸到野生動物病原體的可能性大為增加。儘管目前尚不清楚這兩種新病毒是否具備跨物種傳播的能力，但其與致命病毒的相似性，已足以讓科學界對其保持高度警戒。

不過，研究也帶來了平衡的觀點。雪梨大學的野生動物疾病生態學家皮爾（Alison Peel）提醒，過去也曾發現過其他與立百病毒相似的病毒，但似乎並無傳染給人類的風險，因此仍需更多實驗室研究，才能確定這次發現的新病毒是否構成實質威脅。此外，蝙蝠對果園生態亦有巨大益處，牠們不僅能為果樹授粉，更會捕食害蟲，在中國，食蟲蝙蝠每年能為蘋果農民挽回約20億美元（約新台幣588億元）的作物損失。

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