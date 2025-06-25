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健康 > 抗老養生 > 運動復健

久坐有解！專家揭「30分鐘運動公式」延命關鍵

2025/06/25 10:26

研究顯示，每天運動30至40分鐘可有效抵銷久坐10小時帶來的早逝風險。圖為上班族因久坐出現痠痛的情境示意。（圖取自Freepik）

研究顯示，每天運動30至40分鐘可有效抵銷久坐10小時帶來的早逝風險。圖為上班族因久坐出現痠痛的情境示意。（圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕久坐對健康有害，但若無法避免整日坐在辦公桌前，有沒有方法能抵銷其負面影響？根據科學網站《Science Alert》報導，一項彙整4國共4萬4370人資料的研究發現，只要每天進行30至40分鐘中等至高強度的運動，就有望「抵銷」10小時久坐帶來的早逝風險。

這項研究由澳洲雪梨大學（University of Sydney）公共健康學者史塔瑪塔基斯（Emmanuel Stamatakis）領導，於2020年發表在《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine），同時也是世界衛生組織（WHO）2020年《全球身體活動與久坐行為指南》的重要依據。研究採用穿戴式裝置收集的客觀數據，而非問卷回報，因此更具可信度。

研究團隊發現，坐得越久而活動量又低的人，死亡風險越高；相反地，若每天累積30至40分鐘如快走、騎車、園藝等中高強度活動，就能將風險降至與久坐時間短的人相當。研究指出：「在每天進行約30至40分鐘中高強度運動的活躍族群中，久坐與死亡風險之間的關聯已不顯著。」

史塔瑪塔基斯指出，這項結論與WHO建議一致，即每週應累積150至300分鐘中等強度運動，或75至150分鐘高強度運動，以減少久坐所帶來的健康損害。

研究同時強調，即便無法立即達到30分鐘運動量，任何形式的活動，如走樓梯、陪小孩玩耍、打掃、跳舞及瑜珈等，都比靜坐不動更有益健康。從日常小處著手，是改善健康的有效起點。

史塔瑪塔基斯也表示，儘管這份指南已是目前最佳科學結論，但「我們仍不清楚『久坐過頭』的確切門檻為何」，隨著研究持續進展，未來將能釐清更多與久坐相關的健康風險。

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