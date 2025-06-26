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健康網》四神湯好喝養生！ 學者：4藥材健脾胃、去水腫

2025/06/26 08:30

洪泰雄表示，四神湯中的四味藥材——茯苓、山藥、蓮子與芡實，搭配豬肚或排骨燉煮好喝營養。（資料照）

洪泰雄表示，四神湯中的四味藥材——茯苓、山藥、蓮子與芡實，搭配豬肚或排骨燉煮好喝營養。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統四神湯深受民眾喜愛，不僅是經典的溫補食療，更有健脾養胃、利尿消腫的功效。對此，營養學者洪泰雄近日於臉書發文提醒，雖然自身是營養專業，但對許多中醫經典方劑仍保有敬意與理解，其中「四神湯」便是他十分欣賞的一帖食補配方，不僅好喝養生，還能幫助健脾胃、去水腫。

洪泰雄表示，四神湯中的四味藥材——茯苓、山藥、蓮子與芡實，搭配豬肚或排骨燉煮，不僅能夠健脾養胃，還有助於利尿、消除水腫，特別適合「濕氣重、脾虛型水腫」的族群食用。

他也提到，這些經驗讓他更加深刻感受到中醫在慢性體質調理、腸胃功能改善等領域，與營養學之間其實有許多互補之處。洪泰雄說：「飲食，從來不只是熱量和營養素的堆疊，而是與身體、自然之間的智慧對話。」

洪泰雄說，四神湯特別適合「濕氣重、脾虛型水腫」的族群食用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

洪泰雄說，四神湯特別適合「濕氣重、脾虛型水腫」的族群食用；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

四神湯四大藥材 功效一次看

洪泰雄也在文中詳細介紹四神湯的主要藥材與功效：

●茯苓：具有利水滲濕、健脾安神的作用。

●山藥：能補脾養胃、生津益肺。

●蓮子：可補脾止瀉，並具有養心安神的效果。

●芡實：有益腎固精、健脾止瀉的功效。

四神湯不僅是一道溫補料理，也是中醫食療智慧與營養學融合的實踐。對於平時容易感覺腸胃虛弱、水腫體質的人來說，適時食用，能為身體帶來良好的調理效果。

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