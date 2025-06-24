自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

研究：可利用大腸桿菌 將塑膠垃圾變成止痛藥

2025/06/24 21:36

〔中央社〕根據今天發布的1項新研究，科學家已找到方法，利用可能造成人們食物中毒的大腸桿菌（E.Coli），將塑膠廢棄物轉變為製造常見止痛藥「撲熱息痛」（paracetamol）的原料。

法新社報導，「撲熱息痛」（又稱乙醯胺酚）是世界上最常用的藥物之一，由化石燃料衍生物製成，通常透過亞洲承包商以低成本、高污染方式製造，其生產方式可能加劇氣候變遷。

另一方面，世界正面臨日益嚴重的塑膠污染危機。各國為達成減少塑膠廢棄物的國際條約，將於8月展開新一輪談判，預料屆時又將出現激烈角力。

來自英國的研究團隊試圖找出可以一石二鳥解決這2大問題的方式，結果他們找上第3種麻煩：大腸桿菌。

根據這篇發表在《·自然化學》（Nature Chemistry）期刊，並由英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）部分贊助的研究，化學家利用1種衍生自PET塑膠的分子，在大腸桿菌菌株中引起化學反應。PET是隨處可見的塑膠瓶和許多塑膠製品的材料。

這樣的化學反應會產生對胺基苯甲酸（PABA）。化學家再將大腸桿菌進行基因改造，以讓產生的PABA轉變為乙醯胺酚。

研究第一作者華勒斯（Stephen Wallace）透過聲明表示：「這項研究顯示，PET塑膠不再只是廢棄物或注定變成更多塑膠品的材料，而是可利用微生物將其轉變為有價值的新產品，包括具有療效的產品。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中