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健康網》6大類食物版復仇者聯盟 它是隊長助「脫胎換骨」

2025/06/27 09:34

醫師表示，蔬菜提供膳食纖維、植化素，就像浩克表面平凡但實力強大，保護消化系統、促進健康；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，蔬菜提供膳食纖維、植化素，就像浩克表面平凡但實力強大，保護消化系統、促進健康；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕食物分成6大類，但記不住怎麼辦？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，用《6大類食物復仇者聯盟》幫助記憶，舉例來說，全榖雜糧類是鋼鐵人，是整個團隊的能源提供者；豆魚蛋肉類是雷神索爾，強壯力量大，如同蛋白質一樣構成肌肉、修復身體；乳品類就如同​骨骼強健的美國隊長，攝取後有助於骨骼健康，脫胎換骨。

1. 全穀雜糧類—鋼鐵人：富含碳水化合物，是整個團隊的能源提供者，沒有他支援與科技，復仇者聯盟根本無法組織起來！正如全穀類是身體的主要燃料來源。

2. 豆魚蛋肉類—雷神索爾：他強壯、力量大，就如同豆魚蛋肉類提供的蛋白質，是構成肌肉與修復身體的關鍵來源。不只如此，雷神索爾的錘子和高蛋白飲食一樣，都能增肌減脂、變得更猛。

醫師提到，食物分成6大類，為幫助記憶，因此分享用《6大類食物復仇者聯盟》記憶。（圖取自蔡明劼臉書）

醫師提到，食物分成6大類，為幫助記憶，因此分享用《6大類食物復仇者聯盟》記憶。（圖取自蔡明劼臉書）

3. 蔬菜類—綠巨人浩克：雖然綠巨人浩克變身後是綠色，但其實原本的科學家形象非常注重健康。蔬菜提供膳食纖維、植化素，就像浩克表面平凡但實力強大，保護消化系統、促進健康。

4. 水果類—蜘蛛人：富含膳食纖維、天然糖份，而蜘蛛人年輕、熱情有活力，就跟水果一樣讓人開心。同時，天然糖份也能幫助身體補充能量，提振精神！

5. 乳品類—美國隊長：正氣凜然、骨骼強健，乳製品含有豐富的蛋白質與鈣質，正是幫助成長與維持骨骼健康的關鍵。喝牛奶就像打了超級士兵血清，讓你脫胎換骨。

6. 油脂與堅果種子類—黑寡婦：外表低調但內在強大，就像堅果富含優質油脂與抗氧化物，是支持腦部與心血管健康的隱藏英雄。

醫師指出，乳製品含有豐富的蛋白質與鈣質 ，正是幫助成長與維持骨骼健康的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，乳製品含有豐富的蛋白質與鈣質 ，正是幫助成長與維持骨骼健康的關鍵；示意圖。（圖取自freepik）

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