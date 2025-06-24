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健康網》黑蒜頭雞湯營養5大功效 學者：糖友、腎友攝取注意

2025/06/24 18:15

學者提醒，雖然黑蒜頭雞湯營養好處多，但由於黑蒜頭發酵後有天然糖分，建議糖友適量攝取；若家中有腎臟功能不佳者，建議控制湯的鹽分與蛋白質攝取量；示意圖。（圖取自photo AC）

學者提醒，雖然黑蒜頭雞湯營養好處多，但由於黑蒜頭發酵後有天然糖分，建議糖友適量攝取；若家中有腎臟功能不佳者，建議控制湯的鹽分與蛋白質攝取量；示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞肉富含高品質蛋白質、維生素B群、鋅、鐵、肌肽，黑蒜頭則有S-allyl cysteine（大蒜素衍生物）內含多酚類、抗氧化物、硒、維生素C，營養學者洪泰雄分享，他家每週都會煮一鍋營養滿分的黑蒜頭雞湯，因為它有提升免疫力、抗氧化（延緩老化）、促進心血管健康、改善腸胃（溫和補氣），此外，自製黑蒜的營養更加分，不過提醒糖友，由於黑蒜發酵後略帶天然糖分，建議適量攝取；若家中有腎臟功能不佳者，建議控制湯的鹽分與蛋白質攝取量。

黑蒜頭雞湯營養價值

黑蒜頭：富含 S-allyl cysteine（大蒜素衍生物），含有多酚類、抗氧化物、硒、維生素C。
功能：抗氧化、抗發炎、降膽固醇、保護心血管、增強免疫力。

雞肉（雞腿或土雞）：富含高品質蛋白質、維生素B群、鋅、鐵、肌肽（Carnosine）。
功能：修復組織、增強體力、支持免疫、抗疲勞。

（如有添加）：含有薑辣素及天然抗氧化成分。
功能：促進血液循環、暖胃、抗發炎。

紅棗、枸杞（如有添加）：含有多醣體、鐵、維生素A、胡蘿蔔素等。
功能：補血養氣、滋補肝腎、養顏明目。

黑蒜頭雞湯健康功效

●提升免疫力：黑蒜經長時間低溫發酵後，大蒜素轉化為更溫和又高效的抗氧化成分，能促進白血球活性，幫助身體抵抗外來病毒與細菌。搭配雞肉提供的優質蛋白質，有助於免疫系統修復與強化。

●抗氧化、延緩老化：黑蒜中多酚與活性硫化物的抗氧化力遠高於一般生蒜，可保護細胞免於自由基傷害，是維持青春的秘密武器。

●促進心血管健康：黑蒜具有降血脂、降膽固醇、降血壓的潛力，搭配雞湯的肌肽可保護心肌，降低氧化壓力，是照顧心臟的好選擇。

●改善腸胃、溫和補氣：與生蒜相比，黑蒜味道溫潤、不刺激腸胃，更適合長期食用；再搭配雞肉湯底，溫補效果佳，特別適合天冷或身體疲憊時飲用。

●自製黑蒜更安心、營養加分：自己在家做黑蒜不僅更天然，也避免添加物，保存更多營養素。風味也比市售產品更香醇濃厚，做成湯品美味又健康。

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