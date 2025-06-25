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健康網》不需開火、免流汗！ 營養師教做「夏日清爽料理」

2025/06/25 06:30

營養師分享營養均衡的沙拉做法，不用開火，只要切一切、拌一拌即可上桌。（圖取自何沂霖臉書）

營養師分享營養均衡的沙拉做法，不用開火，只要切一切、拌一拌即可上桌。（圖取自何沂霖臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日踏進廚房煮飯，大汗淋漓後胃口都沒了，對不少人來說宛如酷刑一般。營養師何沂霖在臉書專頁分享「夏日清爽沙拉」的做法，不用開火，只要切一切、拌一拌，完全不用怕在廚房汗流浹背，輕鬆上桌。

準備材料

櫛瓜1根、小黃瓜3根、番茄6-10顆、甜椒2顆、紫洋蔥半顆（可以先把洋蔥切丁泡冰水，去除辣味）、薄荷、羅勒3-4株（沙拉加上薄荷十分清爽）、白豆（黑豆、鷹嘴豆也可），買罐裝或已煮好的皆可，記得用水沖洗掉多餘的鹽分就好。

醬汁調味

橄欖油3大湯匙、檸檬汁3大湯匙、鹽巴、黑胡椒（可以依照自己的喜好加入）。

料理方法

1.將上述的蔬菜切成適口大小，薄荷跟羅勒捲起來切成絲，與所有食材加上白豆攪拌均勻即可。

2.把準備好的醬汁全部攪拌在一起，邊調味邊依照自己喜歡的口味做增減，喜歡吃酸的人就可以多加些檸檬。最後把食材及醬料拌勻，即可享用。

食物保存方面，何沂霖建議，可將醬汁放於1個碗中，拌好的食材放於另1個碗中，待要食用時，把想吃的沙拉盛裝後，再淋醬汁，如此一來，沙拉也可以保存比較久。

何沂霖分享，沙拉裡面有滿滿的蔬菜，繽紛顏色不只可以療癒心靈，還具有豐富膳食纖維、維生素、礦物質、植化素、油脂等營養素，比較不會被高溫破壞；可以額外再搭配雞肉、水煮蛋、鮪魚罐頭，或是起司，增加蛋白質、鈣質，做成一碗營養均衡的沙拉。

另外，她表示，豆類也是不錯的蛋白質及碳水來源，有豐富的纖維，很適合當成1餐的主食。比起吃1碗只有澱粉的涼麵，不如試試這碗營養均衡的沙拉。

營養師指出，沙拉可以額外再搭配優質蛋白質，如雞肉、水煮蛋等，或是加上富含蛋白質及碳水的豆類，營養滿分。（圖取自何沂霖臉書）

營養師指出，沙拉可以額外再搭配優質蛋白質，如雞肉、水煮蛋等，或是加上富含蛋白質及碳水的豆類，營養滿分。（圖取自何沂霖臉書）

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