失智症新藥全台開打 新北土城醫院完成1例注射

失智症新藥首波開打，新北市立土城醫院今完成一例施打。示意圖。（土城醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕衛生福利部核准新一代阿茲海默症治療藥物，全國各大醫院紛紛開打，新北市立土城醫院於今天（24日）為76歲女性患者施打「樂意保Leqembi」，成為最早啟用療法的院所之一。新北市立土城醫院神經內科主任徐榮隆表示，新療法有望延緩記憶與功能退化，為患者爭取時間與生活品質帶來希望。

徐榮隆表示，患者為76歲女性，臨床診斷為極輕度阿茲海默症。經醫療團隊評估後，已於今天完成施打，過程順利無虞，且未出現顯著副作用，目前已納入長期追蹤機制。他指出，「樂意保Leqembi」屬於「類澱粉蛋白單株抗體」，其能清除與阿茲海默病有關的的β-類澱粉蛋白，期望藉此延緩病情惡化。屬於自費療程，但對於符合特定臨床條件與診斷標準的患者而言，提供突破性的治療契機。

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神經內科徐榮隆主任（中）及急診醫學科主任薛承君（左）向病患家屬（右）說明藥物使用方式。（土城醫院提供）

徐榮隆說明，阿茲海默病是進行性、不可逆的神經退化疾病，雖然目前治療無法完全根治，但新藥能為患者爭取時間與生活品質帶來希望。根據臨床數據，新療法可望延緩記憶及功能退化約27%至51%，甚至有望為病人額外爭取近3年穩定病情的時間。

土城醫院表示，施打對象為符合輕度認知障礙或輕度阿茲海默病，且具備生物標記陽性的患者，須經神經科專科醫師評估並完成影像學確認。未來醫院將追蹤施打者的臨床反應與用藥效果，為台灣失智症照護提供更完整的臨床依據。

失智症新藥比較圖表。施打新藥前仍須經過醫師仔細評估。（土城醫院提供）

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