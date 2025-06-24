健康網》剉冰配料熱量速查！ 前3名一起吃飆破500大卡

營養師指出，花生、珍珠、紅豆等剉冰配料屬高熱量區；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎熱，多數人都會吃碗剉冰消暑！營養師高敏敏整理剉冰配料圖鑑，其中許多人常選的花生、珍珠、紅豆加一加熱量直接飆破500大卡，若再加個冰底的熱量，熱量攝取更高，因此建議冰底優先選擇清冰，並從中、低熱量配料中，挑2-3樣搭配，與朋友一同分食，罪惡感減半。

剉冰配料熱量圖鑑

高敏敏在臉書專頁發文分享，剉冰配料雖然好吃，但其實超藏熱量，首先冰底中，清冰零熱量，是最沒有負擔的選擇，至於常選的黑糖冰、牛奶冰則分別有110、200大卡。她並透露，自己最愛吃牛奶冰，超濃超好吃，但熱量最高。下為配料熱量圖鑑，以每份約45克（3湯匙）計算：

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●高熱量區—很多都高糖、高澱粉或高油脂配料：花生245大卡、波霸珍珠195大卡、蜜紅豆／綠豆／花豆各195大卡、薏仁169大卡、西米露／粉粿各165大卡、蜜地瓜／芋頭150大卡、煉乳（1匙）143大卡、香草冰淇淋（1球）140大卡、糖漬鳳梨135大卡、粉條130大卡、奶酪125大卡、芋圓125大卡、各式果醬120大卡、布丁（1顆）110大卡、湯圓105大卡。

●中熱量區—多有甜味或糖漬處理，吃起來不會太有負擔，但仍需注意：椰果75大卡、蘆薈53大卡、豆花44大卡。

●低熱量區—富含水分與膳食纖維，幾乎沒有油脂與精製糖：銀耳10大卡、仙草9大卡、愛玉6大卡。

營養師整理常見剉冰配料熱量。（圖取自高敏敏臉書）

3招聰明吃不怕胖

1.配料選100大卡以下：許多人常常1次加花生、珍珠、紅豆，這樣熱量直接飆破500大卡！建議從中熱量、低熱量區挑2-3樣搭配，口感豐富又不爆卡。

2.基底選清冰或少糖最安心：牛奶冰超好吃，但記得用配料平衡一下。可請店家減糖或改成代糖糖水更輕盈。

3.跟朋友一起吃：建議和朋友或家人「一起分食」，除了熱量變少，還可吃得到更多種口味，血糖不會一次衝太快，腸胃也比較舒服，罪惡感也少一半。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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