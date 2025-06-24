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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》青少年減重不當恐影響發育 醫：小心錯過黃金身高期

2025/06/24 18:45

醫師提醒，正值發育期的孩童及青少年的體重管理，應以健康行為改變與減緩體重增加為主，而非強調體重下降；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，正值發育期的孩童及青少年的體重管理，應以健康行為改變與減緩體重增加為主，而非強調體重下降；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名13歲的國二男生，因長期被取笑身材圓潤，因此偷刷父親的信用卡，網購「減肥餅乾」取代正餐。不但沒有瘦身成功，反而更容易飢餓、頻繁進食零食，甚至出現注意力不集中、學習成績下滑等情況。家長察覺異狀後帶來檢查，發現他的身高也長得比預期慢，顯示錯誤的減重方式已經影響發育。

不吃正餐致營養攝取不足 影響生長激素分泌

初日診所兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，青春期是孩子身高快速成長的關鍵期，若此階段營養攝取不足，可能干擾生長激素與性荷爾蒙分泌，影響最終身高與身體健康。許多青少年在缺乏正確知識的情況下，選擇不吃正餐、只吃特定食品節食，或亂用減重產品，但這些方式多半無法帶來實質幫助。尤其目前許多市售的「減肥食品」，並未經過兒童與青少年族群的臨床驗證或是成分來源不明，潛藏不良反應風險。像是這名13歲學生就是典型案例。

王律婷表示，日本肥胖學會日前指出，受到社會將「瘦=美」的價值觀影響，有近2成的20世代女性體重過輕，極端的審美壓力就連小學生也出現身材焦慮！在台灣，相關統計資料也顯示，超過4成的國、高中生表示對自己的身材或體型不滿意，並且有超過3成透過減重方式來控制體重。

盲目減重不利身心健康 發育只有1次

王律婷強調，減重並非不能進行，但應該根據個人體態與生長狀況規劃合適的方式。盲目跟風節食、使用未經認證的產品，不僅可能影響發育，還可能造成心理健康問題，甚至讓女孩月經異常。

根據加拿大兒科學會的建議，成長中的孩子即便只是稍微減少能量攝取，都可能出現生長速度減緩、骨密度降低等問題。青少年正處於身心迅速發展的階段，不當的減重或節食可能對心理健康造成影響，例如引發厭食症、暴食症，降低自尊，甚至對未來的健康帶來長遠的負面影響。

除此之外，在門診中也經常遇到家長太急於讓孩子「瘦下來」，卻忽略了成長中的營養需求。王律婷強調，兒童與青少年的體重管理，應該以健康行為改變與減緩體重增加為主，而非強調體重下降。減重應由專業團隊評估，提供個別化飲食與運動建議，確保發育與健康兼顧。

王律婷也提醒，當孩子對外型產生焦慮時，家長應給予正向支持，並主動尋求兒科醫師或營養師協助，幫助孩子穩定改善生活習慣，避免走入錯誤的減重陷阱。「減重可以很專業，發育更只有一次」，唯有在正確引導下，孩子才能健康、自信地成長，發揮最大的生長潛能。

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