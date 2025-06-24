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埃及斑蚊跨越北港溪 雲縣府如履薄冰號召清除孳生源

2025/06/24 14:40

雲林縣長張麗善（右3）、北港鎮長蕭美文（左3）等人，示範清洗儲水桶。（記者鄭旭凱攝）

雲林縣長張麗善（右3）、北港鎮長蕭美文（左3）等人，示範清洗儲水桶。（記者鄭旭凱攝）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕國家衛生研究院去年在雲林縣北港鎮發現埃及斑蚊幼蟲，證實埃及斑蚊已跨越北港溪抵達雲林縣，縣府衛生局戰戰兢兢於今天在北港鎮老人會辦理「齊心孳清、家戶動起來」登革熱防治記者會，號召民眾攜手清除孳生源，消滅病媒蚊幼蟲孑孓，全力防治登革熱。

登革熱防治記者今天在北港老人會館舉行，包括張麗善縣長、衛生局局長曾春美、北港鎮長蕭美文及各里里長及民意代表多人出席，張麗善現場向民眾示範教導滅孑撇步，呼籲鄉親把握「雨後黃金孳清期」，主動清除家戶內外環境中積水容器，降雨後落實「巡、倒、清、刷」4步驟，就能清除登革熱孳生源。

埃及斑蚊跨越北港溪，雲縣府宣導加強清除孳生源。（記者鄭旭凱攝）

埃及斑蚊跨越北港溪，雲縣府宣導加強清除孳生源。（記者鄭旭凱攝）

曾春美表示，雲林縣目前雖無登革熱本土確診病例，但衛生福利部疾病管制署統計，到今年6月15日全國已累計79例登革熱境外移入病例，感染來源多來自東南亞國家，包括印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞等，疫情風險不容輕忽。

曾春美提醒，暑假將近，民眾出國旅遊前往前述登革熱流行國家時應留意防蚊，穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可的防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。回國後也自我健康監測14天，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及活動史。

曾春美說，雲林縣針對查獲孳生源者，經複查無改善，將開立孳生源改善通知書，限期仍未改善，將依傳染病防治法第25、70條規定，處3000元到1萬5000元不等罰款。

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