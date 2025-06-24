限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
大愛！海巡女勇士去年無私捐骨髓 再傳配對成功案例
〔記者張軒哲／台中報導〕海巡署中部分署女上士吳紓庭去年底於花蓮慈濟醫院骨捐贈骨髓，為病患帶來重生契機，是海巡在職人員首次配對成功的案例，傳為佳話。海巡署今日指出，又新增一位配對成功的案例，目前等待後續捐贈事宜。吳紓庭助人精神也帶動60名同袍挽袖骨髓幹細胞驗血建檔活動，慈濟基金會捐贈300條環保毛毯給海巡署中部分署，提供海巡人員救援落海人員避免失溫使用，場面溫馨。
吳紓庭於2023年參與慈濟基金會的骨髓幹細胞捐贈驗血建檔活動，非親屬間配對成功的機率僅有10萬分之1，在建檔300多個日子後，於去年接獲花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心通知，其人類白血球抗原與病患相符，毅然決定捐贈，大愛精神也帶動同袍挽袖助人。昨日海巡署中部分署與慈濟基金會攜手合作，共同推動骨髓幹細胞「驗血建檔」公益活動，吳紓庭也現身分享捐贈的經驗，身體狀況也不受影響。
請繼續往下閱讀...
慈濟自2019年起陸續捐贈共735條毛毯給海巡署中部分署，盼透過海巡人員，將溫暖帶給需要的人。昨日下午慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、海巡署中部分署分署長王正信代表致贈與接收300條毛毯。
王正信指出，在沒有慈濟捐贈毛毯前，落海民眾受寒、受凍時有保暖需求，都是海巡人員將自己的毯子拿來運用。感恩慈濟對海巡的相挺，慈濟捐贈的毛毯是用寶特瓶回收製作的，這也特別有意義。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應