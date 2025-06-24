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大愛！海巡女勇士去年無私捐骨髓 再傳配對成功案例

2025/06/24 12:06

海巡署中部分署女上士吳紓庭（右二）去年底於花蓮慈濟醫院骨捐贈骨髓，大愛精神傳為佳話。（記者張軒哲攝）

海巡署中部分署女上士吳紓庭（右二）去年底於花蓮慈濟醫院骨捐贈骨髓，大愛精神傳為佳話。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕海巡署中部分署女上士吳紓庭去年底於花蓮慈濟醫院骨捐贈骨髓，為病患帶來重生契機，是海巡在職人員首次配對成功的案例，傳為佳話。海巡署今日指出，又新增一位配對成功的案例，目前等待後續捐贈事宜。吳紓庭助人精神也帶動60名同袍挽袖骨髓幹細胞驗血建檔活動，慈濟基金會捐贈300條環保毛毯給海巡署中部分署，提供海巡人員救援落海人員避免失溫使用，場面溫馨。

吳紓庭於2023年參與慈濟基金會的骨髓幹細胞捐贈驗血建檔活動，非親屬間配對成功的機率僅有10萬分之1，在建檔300多個日子後，於去年接獲花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心通知，其人類白血球抗原與病患相符，毅然決定捐贈，大愛精神也帶動同袍挽袖助人。昨日海巡署中部分署與慈濟基金會攜手合作，共同推動骨髓幹細胞「驗血建檔」公益活動，吳紓庭也現身分享捐贈的經驗，身體狀況也不受影響。

慈濟自2019年起陸續捐贈共735條毛毯給海巡署中部分署，盼透過海巡人員，將溫暖帶給需要的人。昨日下午慈濟慈善事業基金會副執行長張宗義、海巡署中部分署分署長王正信代表致贈與接收300條毛毯。

王正信指出，在沒有慈濟捐贈毛毯前，落海民眾受寒、受凍時有保暖需求，都是海巡人員將自己的毯子拿來運用。感恩慈濟對海巡的相挺，慈濟捐贈的毛毯是用寶特瓶回收製作的，這也特別有意義。

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