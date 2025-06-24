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健康網》減重改善心臟衰竭症狀！ 醫：還能降死亡風險
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肥胖不僅影響外觀，對心臟健康更是重大威脅。宇平診所心臟內科醫師劉中平近日在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」指出，根據《新英格蘭醫學雜誌》發表的最新研究，透過藥物協助心臟衰竭患者減重後，不僅能有效改善呼吸喘的症狀與活動力，還能降低心臟病發作與死亡風險。
劉中平說，美國心臟學會（AHA）也在最新報告中特別強調，心臟衰竭患者的治療過程中，「體重控制」應被視為關鍵一環。尤其目前已有多項研究正積極進行，探討透過體重管理預防及治療心臟疾病的可行性。
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肥胖對健康的影響不容小覷，除了容易引發高血脂、高血糖與高血壓之外，還可能導致心肌肥厚、睡眠障礙，進一步惡化心臟功能，增加心臟衰竭的風險。然而，對已有心臟疾病的患者來說，因為睡眠呼吸困難等因素，減重過程常比一般人更加艱難。
劉中平提醒，若民眾本身已有心臟疾病合併肥胖問題，應積極與專業醫師合作，尋求個人化的減重與治療計畫。透過醫療團隊的專業協助，將有助於有效控制體重、改善症狀，並降低未來併發症風險。
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