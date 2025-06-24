健康網》經常嘴破是「火氣大」？ 5營養素缺乏身體亮紅燈

王證瑋指出，反覆性口腔潰瘍可能與多種營養素缺乏有關，包含B群、鐵質、鋅、維生素C、蛋白質；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常嘴破，且經常還沒好就又長另1顆？營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，別再以為只是「火氣大」，事實上這可能是身體發出的求救訊號，反覆性口腔潰瘍可能與多種營養素缺乏有關，包含B群、鐵質、鋅、維生素C、蛋白質。

維生素B群不足（特別是B2、B6、B12）

●B2缺乏易導致唇炎、舌炎、口角炎。

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●B6、B12則與免疫功能和細胞修復力有關。

●壓力大、作息不正常、飲食不均者特別容易缺乏。

鐵質不足

●鐵不只是造血，還關係到黏膜修復與免疫穩定。

●常見於女性、素食者或有慢性失血（如月經量大）者。

鋅缺乏

●鋅參與超過300種酵素反應，與組織修復密切相關。

●缺乏會讓傷口癒合變慢、味覺減退、容易感染。

王證瑋說，維生素B群缺乏易導致嘴破；示意圖。（圖取自freepik）

維生素C不足

●維生素C是膠原蛋白合成的關鍵，幫助黏膜修復與抗發炎。

●缺乏者不僅嘴破，還可能容易牙齦出血、疲倦。

蛋白質攝取不足

●黏膜與免疫細胞更新都仰賴足夠的蛋白質。

●節食、挑食、年長者常見攝取不足問題。

王證瑋提醒，若3週內反覆發作2次以上，應注意是否有營養吸收不良或壓力荷爾蒙過高問題；可透過補充B群、鋅、鐵等營養素觀察改善情況；若嘴破位置固定、傷口異常大或長時間未癒合，應盡快就醫排除其他病因。

嘴破可能是身體的「營養紅燈」！王證瑋說，別再忍著嘴破痛苦吞口水，找出根本營養原因，才是遠離反覆口腔潰瘍的解方。從今天起，讓飲食變得更完整一點，口腔自然就不再求救啦！

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