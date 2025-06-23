炎夏難眠？專家揭「睡前穿襪」助好眠秘訣

研究發現，睡前穿襪有助降溫入睡，襪子材質應選透氣天然纖維。示意圖。（資料照）

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日遭遇今年首波熱浪來襲，不少民眾飽受酷暑所苦、夜晚難以入睡。專家近日提出一項看似違常的「睡前穿襪」方法，指出此舉不但能幫助入睡，甚至能改善整夜的睡眠品質。

根據每日郵報報導，阿姆斯特丹（Amsterdam）荷蘭神經科學研究院（Netherlands Institute for Neuroscience）睡眠與認知部門負責人范索梅倫（Eus van Someren）教授表示，大腦不僅掌控體溫調節，也會「讀取」皮膚溫度，當腳部溫暖時，會誤以為是身體啟動降溫過程、正適合入睡。穿襪可促進血管擴張，幫助核心體溫下降，更容易進入夢鄉。

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睡眠科技公司「Sleep Cycle」心理學家格拉迪薩爾（Michael Gradisar）則指出，對末梢血液循環不佳、患有雷諾氏症等病症者，睡前穿襪效果尤其顯著。2018年南韓首爾大學研究亦顯示，在室溫23°C環境下，穿襪者平均提早7.5分鐘入睡，且半夜醒來次數減少逾7次。

專家建議，穿襪時間最好提前1小時，並選擇羊毛等天然纖維材質，避免悶熱及濕氣。另有研究發現，若同時維持身體其他部位涼爽，則溫差可進一步提升睡眠質量。不過專家提醒，若半夜感到過熱，脫下襪子也能持續保持降溫效益。

對於不喜歡睡覺穿襪者，專家建議可改以泡熱水腳、泡澡等方式，提升皮膚溫度，同樣能誘發血管擴張。研究指出，睡前泡40°C溫水20分鐘，可平均加快約10分鐘入睡，效果亦佳。

英國國民保健署（NHS）亦提醒民眾熱浪期間保持涼爽，包括多補充水分、室內通風、遮蔽陽光、種植綠植降溫、避免使用不必要的電器等措施，必要時可前往超市、圖書館等冷氣場所休息，避免中暑風險。

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