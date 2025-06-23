自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

炎夏難眠？專家揭「睡前穿襪」助好眠秘訣

2025/06/23 21:51

研究發現，睡前穿襪有助降溫入睡，襪子材質應選透氣天然纖維。示意圖。（資料照）

研究發現，睡前穿襪有助降溫入睡，襪子材質應選透氣天然纖維。示意圖。（資料照）

劉力仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國近日遭遇今年首波熱浪來襲，不少民眾飽受酷暑所苦、夜晚難以入睡。專家近日提出一項看似違常的「睡前穿襪」方法，指出此舉不但能幫助入睡，甚至能改善整夜的睡眠品質。

根據每日郵報報導，阿姆斯特丹（Amsterdam）荷蘭神經科學研究院（Netherlands Institute for Neuroscience）睡眠與認知部門負責人范索梅倫（Eus van Someren）教授表示，大腦不僅掌控體溫調節，也會「讀取」皮膚溫度，當腳部溫暖時，會誤以為是身體啟動降溫過程、正適合入睡。穿襪可促進血管擴張，幫助核心體溫下降，更容易進入夢鄉。

睡眠科技公司「Sleep Cycle」心理學家格拉迪薩爾（Michael Gradisar）則指出，對末梢血液循環不佳、患有雷諾氏症等病症者，睡前穿襪效果尤其顯著。2018年南韓首爾大學研究亦顯示，在室溫23°C環境下，穿襪者平均提早7.5分鐘入睡，且半夜醒來次數減少逾7次。

專家建議，穿襪時間最好提前1小時，並選擇羊毛等天然纖維材質，避免悶熱及濕氣。另有研究發現，若同時維持身體其他部位涼爽，則溫差可進一步提升睡眠質量。不過專家提醒，若半夜感到過熱，脫下襪子也能持續保持降溫效益。

對於不喜歡睡覺穿襪者，專家建議可改以泡熱水腳、泡澡等方式，提升皮膚溫度，同樣能誘發血管擴張。研究指出，睡前泡40°C溫水20分鐘，可平均加快約10分鐘入睡，效果亦佳。

英國國民保健署（NHS）亦提醒民眾熱浪期間保持涼爽，包括多補充水分、室內通風、遮蔽陽光、種植綠植降溫、避免使用不必要的電器等措施，必要時可前往超市、圖書館等冷氣場所休息，避免中暑風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中