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健康網》5精子殺手！ 研究：每天喝「它」平均數少2800萬
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕精子健康度，是許多男性關注的問題。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，有許多研究指出，飲食習慣是影響精子數量與活動力的關鍵，比如愛吃油炸物及糕點、加工肉品、含糖飲料、過量酒精、代糖等。
5大「傷精」食物 酒精毒害睪丸細胞
●油炸物及糕點：美國哈佛大學研究發現，飲食中高飽和、反式脂肪含量最高的男子，精子總數比低脂飲食者少43%，因為過多的壞脂肪會干擾內分泌，增加睪丸的「氧化壓力」，讓精子工廠大罷工。
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●加工肉品：研究指出，常吃加工肉品（如培根、香腸、熱狗等）的男子，不僅精子數量較低，正常形態的精子也比較少，加工過程中的添加物，以及肉品中可能的荷爾蒙殘留，都可能對精子造成傷害。
●含糖飲料：1項針對近3000名年輕男子的研究顯示，每天喝含糖飲料（汽水、手搖飲等）者，精子總數平均少了2800萬。糖分不只會造成肥胖和代謝問題，還可能直接抑制睪丸的生精功能。
●過量酒精：丹麥研究發現，每週喝超過40杯酒的男子，精子濃度比適量飲酒者低了33%，因為長期酗酒會擾亂荷爾蒙平衡，酒精本身及其代謝物，也會直接毒害睪丸細胞。
●三氯蔗糖：常見於代糖飲料、食品中。台灣台北醫學大學最新的動物研究發現，長期攝取會使精子細胞死亡率提高25%，還可能會干擾睪丸的受體，導致荷爾蒙分泌降低。
不過，蕭捷健指出，三氯蔗糖損害精子健康的研究目前僅見於動物證據。美國FDA給蔗糖素（Sucralose）的「可接受每日攝取量（ADI）」是每公斤體重每天用量為5毫克，舉例來說，若1罐零卡汽水含有約68毫克蔗糖素，需1天飲用4-5罐才會過量，偶爾喝1、2次不用過度恐慌。
最後，蕭捷健分享，想讓精子頭好壯壯、品質與數量提升並不難，可多吃原型食物，例如地中海飲食。另外，戒菸、規律運動、睡眠充足都是孕育良好精子的基礎。
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