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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》三伏貼改善過敏體質、調節免疫 醫列6類人不合適

2025/06/25 13:07

醫師指出，從夏至過後到8月底都是三伏貼可以貼敷的時間，建議每周到2周貼敷1次，療程為3至4次；示意圖。（資料照）

醫師指出，從夏至過後到8月底都是三伏貼可以貼敷的時間，建議每周到2周貼敷1次，療程為3至4次；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕又到1年中最熱的季節，不少民眾紛紛打聽可以開始貼三伏貼了嗎？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，從夏至過後到8月底都是可以貼敷的時間，建議每周到2周貼敷1次，療程為3至4次。這項療法適合過敏體質、呼吸道狀況，以及體質虛弱的族群使用。

有關三伏貼的原理與功效，許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師 」上分享，三伏貼是基於中醫的「冬病夏治」原理，在1年中最熱的三伏天時節，將中藥材敷貼於特定穴位，透過藥材對穴位的刺激，進而達到治療和預防疾病的效果。

穴敷採用的是藥餅，利用溫辛溫逐寒、芳香通竅、袪痰平喘的的中藥材，如細辛、延胡索等中藥研磨成粉，以生薑汁糊成約銅板般大的藥餅。

許詠棠表示，三伏貼通常會在1年中最熱的三伏天時節進行敷貼，這段時間內，人體的陽氣最旺盛，經絡氣血最為活躍，是進行三伏貼治療的最佳時機。他並引述研究說明，三伏貼可達到平衡免疫的治療效果，改善過敏性鼻炎症狀，如打噴嚏、流鼻水等，效果與服用抗組織胺藥物相當，也可以改善氣喘症狀，改變腸道菌叢分佈，增加好菌比例，有助於改善發炎。

哪些族群適合貼三伏貼？

●過敏體質： 過敏鼻炎、異位性皮膚炎、蕁麻疹、濕疹

●呼吸道狀況： 氣喘、支氣管擴張、慢性支氣管炎、新冠後呼吸道症狀

●體質虛弱： 反覆感冒、怕冷、手腳冰冷、容易腹瀉、經痛

醫師許詠棠表示，三伏貼可達到平衡免疫的治療效果，改善過敏性鼻炎症狀，如打噴嚏、流鼻水等。（圖取自臉書）

醫師許詠棠表示，三伏貼可達到平衡免疫的治療效果，改善過敏性鼻炎症狀，如打噴嚏、流鼻水等。（圖取自臉書）

許詠棠提醒，有些族群不建議施作三伏貼，包括孕婦及1歲以下幼兒、嚴重藥物過敏者、皮膚易過敏（易起水泡及蟹足腫體質）、貼敷處附近有傷口者、體質屬於陰虛火旺或實熱，或是正值感冒、發燒及喉嚨發炎時期。

許詠棠補充，使用三伏貼時，兒童每次2小時，成人每次3小時，如果皮膚敏感者要提前取下。貼時會有副作用，包括局部發紅、發癢、發熱等，屬於正常現象，若有灼熱感，或是疼痛，則要提前取下。

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