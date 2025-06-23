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健康 > 抗老養生 > 運動復健

北市自立生活服務挨轟「開倒車」 身障者怒審查過程遭羞辱

2025/06/23 15:09

現年40歲、患有罕見疾病與脊髓性肌肉萎縮症的劉于濟，在專家審查會中遭到委員質問「為何太太不半夜幫忙翻身？」、「夫妻有照顧義務」，讓他深感被羞辱。（記者劉詠韻攝）

現年40歲、患有罕見疾病與脊髓性肌肉萎縮症的劉于濟，在專家審查會中遭到委員質問「為何太太不半夜幫忙翻身？」、「夫妻有照顧義務」，讓他深感被羞辱。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕北市府推動自立生活服務，卻挨轟政策「開倒車」！多個身障團體今於台北市議會召開記者會，怒批社會局審查機制不公、專家委員言詞失當，重度障礙者申請服務陷入嚴重困難，並呼籲市長蔣萬安檢視社會局審查制度、修補制度缺陷，並督促中央衛福部落實法制與指引，落實《身心障礙者權利公約》。

現年40歲、患有罕見疾病與脊髓性肌肉萎縮症的劉于濟，身兼台灣障礙者權益促進會副秘書長，控訴其申請北市自立生活服務過程中遭受羞辱與忽視。他長期聘有外籍看護，考量費用高昂而轉向社會局申請服務，未料卻在專家審查會中遭到委員質問「為何太太不半夜幫忙翻身？」、「夫妻有照顧義務」，讓他深感被羞辱。

最終劉僅獲每月144小時服務時數，遠不足以支撐其全天需求。他坦言，服務時間被分割為不同單位、人力配置無彈性，夜間臨時缺勤也無法替補，導致生活無法自主，呼籲市府應該提升重度障礙者的服務時數，並保障使用者對生活安排與資源運用的自主權；個人助理陶人碩表示，現行制度以「安全疑慮」為由限制服務內容，實際上卻是剝奪障礙者自主選擇權。

記者會由台灣障礙者權益促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會共同主辦，並獲台灣同志諮詢熱線協會、台灣生育改革行動聯盟及婦女新知基金會聲援。（記者劉詠韻攝）

記者會由台灣障礙者權益促進會、台灣身心障礙者自立生活聯盟、台北市新活力自立生活協會共同主辦，並獲台灣同志諮詢熱線協會、台灣生育改革行動聯盟及婦女新知基金會聲援。（記者劉詠韻攝）

北市社會局回應，長期積極推動自立生活服務，近5年預算由2021年1582萬餘元，逐年提升至今年已提升至超過2922萬元；服務人數並逐年提升，直至今年已達161人，均為全國之冠。

針對自立生活支持服務的個人助理，社會局表示屬於1對1專人服務，考量預算及個人助理人力有限，專家委員基於民法對於夫妻應有同居、扶養及互相扶持的義務，詢問劉先生個案家庭支持狀況，以兼顧整體障礙者使用資源及儘可能最大化提供服務。

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