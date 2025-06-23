衛福部7月新制！ 關節手術縮短住院、牙膏等化粧品建檔

健保署7月起擴大推行術後加速康復推廣計畫。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部今（23日）公布7月新制，包含啟動全民健保術後加速康復推廣計畫，麻醉高風險的高齡膝關節與髖關節置換術患者適用，可減少住院天數，預估1年2600人次受惠。另外，食藥署強化部分化粧品管理，要求牙膏、漱口水等也應建置產品資訊檔案，否則可開罰。

健保術後加速康復推廣計畫（ERAS）主要是跨團隊「以病人為中心的全人照護」運作模式，團隊成員至少包含手術醫師、麻醉醫師、個管師、營養師、物理治療師等，從術前就要執行麻醉、營養評估等，以及術中、術後的追蹤與矯正、控制，透過整合照護降低手術風險、感染比率與縮短住院時間。

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健保署醫務管理組長劉林義表示，以台北分區過去試辦經驗，膝關節、髖關節置換術納入ERAS計畫者，平均住院日數為5.4天，短於未加入者的6天，平均醫療費用也較低，因此經評估決定擴大推行。

劉林義指出，目前規劃7月起的適用對象為70歲以上、麻醉高風險（3至4級）的髖關節與膝關節置換術患者，照顧團隊可獲得給付1.8萬點（每點約0.9元），1年投入經費6000萬元，預計2600人次受惠。其他分區也在試辦其他手術中，若成果不錯，也將會進一步擴大適用。

另外，因應部分單項診療調整健保給付，連動包裹給付的DRGs（診斷關聯群）支付調整，共計1068項，將於7月起生效，屬於每半年1次的例行性作業。

食藥署7月起也有新制，化粧品產品資訊檔案（PIF）制度進入第2階段，製造及輸入業者須建立嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品，應建置產品資訊檔案；針對違規業者，可依「化粧品衛生安全管理法」處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

食藥署說明，新制上路後，業者於嬰兒用、唇用、眼部用與非藥用牙膏、漱口水等化粧品上市前，須建立PIF資料，經過安全資料簽署人員評估確認後，確保產品安全性，保障民眾使用化粧品安全。＃

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