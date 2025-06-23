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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

婦女尿失禁別煩惱 「肌緊椅」助找回自信和健康

2025/06/23 10:09

李伊菱醫師表示，尿失禁不僅影響日常生活，還可能對心理健康造成打擊，婦女應積極尋求醫師協助。（記者陳建志攝）

李伊菱醫師表示，尿失禁不僅影響日常生活，還可能對心理健康造成打擊，婦女應積極尋求醫師協助。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕51歲上班族簡姓女子，假日喜歡郊遊踏青，但近半年來卻深受尿失禁困擾，某次爬山健行，不小心打了一個噴嚏，卻漏尿在底褲上，讓她尷尬萬分，趕緊前往婦產科求診，醫師檢查後發現是隨著年齡增長，造成骨盆底肌肉自然退化，經採用健保給付的肌緊椅（磁波椅）治療3個月後，大幅改善尿失禁現象，現在又能開心四處趴趴走。

仁愛長庚合作聯盟醫院婦產科醫師李伊菱表示，尿失禁是一個影響生活品質的隱性健康問題，而發生尿失禁通常與骨盆底肌肉的鬆弛有關，常見於經歷生育、停經或手術後的女性。「壓力性尿失禁」是最常見的一種類型，當患者咳嗽、打噴嚏或進行運動時，因腹壓增加導致漏尿。此外，還有「急迫性尿失禁」及「混合型尿失禁」，都會對生活造成不同程度的困擾。

李伊菱表示，過去患者主要是利用凱格爾運動（Kegel exercise）來鍛鍊骨盆底肌群，但是許多患者認為難以掌握正確的用力方式，或無法堅持長期訓練，使得尿失禁問題並未獲得根本改善。

李伊菱醫師強調，根據臨床研究，肌緊椅提供簡單、高效和非侵入性的方式，可顯著降低漏尿次數及使用護墊的需求。（記者陳建志攝）

李伊菱醫師強調，根據臨床研究，肌緊椅提供簡單、高效和非侵入性的方式，可顯著降低漏尿次數及使用護墊的需求。（記者陳建志攝）

李伊菱指出，現在肌緊椅（磁波椅）可提供簡單、高效和非侵入性的解決方案，幫助改善尿失禁。肌緊椅採用非侵入性的磁場刺激技術，可深層啟動骨盆底肌肉，幫助肌肉收縮並增強力量，治療過程中無傷害污染陰道或肛門的危險，也無其他明顯副作用，讓病人可輕鬆接受治療，無需擔心不適或感染。

適用對象包括，產後媽媽修復因分娩造成的骨盆底肌肉鬆弛改善漏尿現象、中高齡人士骨盆底肌肉自然退化、運動或搬重物造成壓力性尿失禁者，以及想提升骨盆底健康的任何人。依臨床研究顯示，僅需使用20分鐘即可達到等同於進行凱格爾運動一萬次的效果。

李伊菱強調，根據臨床研究，肌緊椅的磁場刺激技術能顯著降低漏尿次數及使用護墊的需求，並在治療結束後仍能維持效果，不但改善尿失禁問題，也提升整體生活品質。目前健保有給付尿失禁的相關治療，患者經尿動力學檢查或棉墊測試證實後，可依健保規範進行治療，一次批價為6次治療，每週2次，每次20分鐘，除減輕病人負擔，也讓更多人能享受更便捷的治療服務。

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