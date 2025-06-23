中醫針灸輔助中重度失智者 延緩7旬婦腦部退化助零住院

中醫師吳柏鋒表示，中醫治療失智症的主要目標包括延緩腦部退化、維持現有認知與身體功能、緩解情緒與精神症狀、減少住院與侵入性治療需求。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕75歲婦人因認知與記憶功能顯著退化，4前開始接受失智症治療，但病情持續惡化，不記得子女名字，且行動力衰退須仰賴輪椅代步，甚至進食時也無法順利張口或咀嚼，經家屬陪同就醫，醫師評估後，診斷為中重度失智症。

中國醫藥大學新竹附設醫院中醫科醫師吳柏鋒，考量婦人平日多由安養機構照護，且已服用多種慢性病藥物，經過醫病溝通，建議採取每週 2-3次針灸作為輔助治療，在持續1年以上的針灸治療下，雖無法恢復早期的認知與自主功能，但能夠簡單口語對答，也可配合刷牙與進食，在他人扶持下可短距離行走，這1年多來未曾住院，也未使用鼻胃管或尿管，改善生活品質。

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中醫師吳柏鋒指出，失智症是以「認知障礙」為核心，合併至少1項其他功能退化的神經退行性疾病。（記者廖雪茹攝）

吳柏鋒指出，失智症是以「認知障礙」為核心，合併至少1項其他功能退化的神經退行性疾病，常見受影響的功能包含專注力、記憶力、語言、社交認知、動作協調與執行功能等。依退化程度可分為，輕度失智症記憶減退、學習與計算能力下降、邏輯思考與定向感受損。中度失智症出現幻覺、妄想、焦躁恐慌、難以溝通與「黃昏症候群」。重度失智症為語無倫次、冷漠與隔絕、失禁、吞嚥困難與身體僵硬。

吳柏鋒表示，中醫治療失智症的主要目標包括延緩腦部退化、維持現有認知與身體功能、緩解情緒與精神症狀、減少住院與侵入性治療需求。臨床常用方法有中藥、針灸、耳穴按摩與運動訓練。針灸常用穴位如百會、風池、神庭、四神聰等，治療機轉包括促進神經生長因子釋放，降低氧化壓力，抑制細胞凋亡基因表現，增強神經突觸可塑性，刺激海馬與齒狀回的神經前驅細胞生長。

吳柏鋒提醒，失智症是一種不可逆、持續惡化的神經退化疾病，雖目前無根治方法，但透過中西醫整合，特別是針灸等中醫治療，可延緩退化、維持生活功能、降低住院與插管風險。上述個案顯示，即使已進入中重度，只要持續治療並結合家屬的陪伴關懷，仍有機會在語言、吞嚥與行動能力上獲得改善，為患者爭取更多尊嚴與生活品質。面對失智症，跨專業整合與及早介入，是未來照護的關鍵方向。

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