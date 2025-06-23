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健康網》夏日保養正當時！ 三伏貼搭配苦酸食物助調理

2025/06/23 19:33

夏天火氣較盛，適量食用苦味食物如苦瓜、蓮子心，可幫助清熱瀉火，緩解失眠、煩躁等因心火過旺導致的症狀；圖為示意圖。（圖取自freepik）

夏天火氣較盛，適量食用苦味食物如苦瓜、蓮子心，可幫助清熱瀉火，緩解失眠、煩躁等因心火過旺導致的症狀；圖為示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏至（6/21）剛過，陽光炙熱，民眾在防曬、補充水分之餘，夏季保養也不可忽視。合佗中醫診所醫師在臉書發文提醒，三伏天期間正是調理體質的好時機，搭配合適飲食，能有效預防與緩解夏季常見不適；可利用三伏貼調理體質，多食苦、酸食物。

三伏貼調理體質 改善呼吸道過敏

合佗中醫指出，「三伏貼」是一種傳統中醫療法，通常選擇在一年中最炎熱的時節進行。透過敷貼辛溫性、具有疏通經絡功效的中藥材，有助於驅散體內寒氣與濕氣，進而改善過敏性鼻炎、氣喘等呼吸道疾病。此外，針對手腳冰冷、經痛、消化不良等症狀，也能透過三伏貼進行體質調理。

酸味食物如烏梅、山楂、檸檬，則具有健胃消食與收斂固澀作用，對於調節肝火、滋補肝陰也有助益；圖為示意圖。（圖取自freepik）

酸味食物如烏梅、山楂、檸檬，則具有健胃消食與收斂固澀作用，對於調節肝火、滋補肝陰也有助益；圖為示意圖。（圖取自freepik）

慎選飲食 遠離夏季腸胃不適

夏至過後，人體陽氣旺盛，容易聚集於體表，導致腸胃功能相對變弱。中醫師建議，夏季飲食應避免大量攝取生冷、烤炸、辛辣等刺激性食物，以降低腹瀉、嘔吐、胃痛等腸胃不適的發生機率。

夏天火氣較盛，適量食用苦味食物如苦瓜、蓮子心，可幫助清熱瀉火，緩解失眠、煩躁等因心火過旺導致的症狀。酸味食物如烏梅、山楂、檸檬，則具有健胃消食與收斂固澀作用，對於調節肝火、滋補肝陰也有助益。

中醫師提醒，三伏天不僅是消暑的季節，更是調理體質的黃金期。民眾不妨善用中醫調理搭配良好飲食習慣，讓身體在炎夏中維持最佳狀態。

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