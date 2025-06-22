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健康網》肺動脈高壓恐呼吸困難 醫：免疫患者要更留意
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕肺動脈高壓是一種常見於老年人的疾病，近年來也有部分由免疫疾病引發的案例。林口長庚醫院風濕過敏免疫科日前在臉書專頁指出，紅斑性狼瘡、硬皮症與混合性結締組織疾病患者，約有3成可能合併肺高壓，須特別留意。
根據世界衛生組織（WHO）1998年公佈的「紐約心臟協會功能活動分級」，肺動脈高壓依病情嚴重程度可分為4級：
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第一級
身體活動未受限制，一般活動不會感到呼吸困難。
第二級
身體活動輕微受限，從事一般活動時會感到過度呼吸困難與疲勞。
第三級
身體活動明顯受限，雖然靜止時無不適，但輕微活動即會導致呼吸困難、疲勞、胸痛或接近昏厥。
第四級
即使在休息狀態下，也會感到呼吸困難與疲勞，任何活動都會加重不適。
醫師提醒，若近期發現自己「走不遠、容易喘、容易累、行走能力明顯退步」，應儘速就醫檢查，及早診斷並接受治療，才能有效控制病情，避免病況惡化。
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