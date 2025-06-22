高醫岡山醫院寶寶回娘家 爬行賽「狀況百出」急壞新手爸媽

寶寶爬行賽過程「狀況百出」，急壞了新手爸媽。（高醫岡山醫院提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高醫岡山醫院開院週年，喜迎150位新生寶寶，院方今天舉辦「寶寶來了！親子安心班」活動，寶寶爬行賽趣味橫生，為醫院注入溫馨歡笑聲。

受到少子化影響，岡山地區10多年來幾乎沒有產科醫師，產婦即使在當地醫院、診所產檢，臨盆仍得跨區赴其他大醫院生產，因此高醫岡山籌備時，即將婦產、小兒科列為重點發展，特地重資引進丹麥情境感知待產系統（SDR），讓產婦就近安心生產，開院1年來，已喜迎150位新生寶寶。

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高醫岡山醫院今天舉辦「寶寶來了！親子安心班」活動，寶寶爬行賽趣味橫生，為醫院注入溫馨歡笑聲。（高醫岡山醫院提供）

高醫岡山醫院今天舉辦「寶寶來了！親子安心班」活動，規劃有寶寶爬行賽、嬰兒照護課程，在寶寶爬行賽部分，共有24位7到10個月大的寶寶回娘家參賽，過程「狀況百出」，急壞了新手爸媽。

有寶寶朝著在終點搖旗吶喊的新手爸媽努力衝刺，也有在途中東張西望，找隔壁選手串門子，甚至原地打轉、哭著回頭找媽咪，現場笑聲不斷，最後共有5位寶寶展現驚人速度、活力，拿下各組爬行賽冠軍。

高醫岡山小兒科主任陳怡真表示，岡山區小朋友近1年來常見的就醫症狀，以咳嗽、氣喘、呼吸道感染、腸胃道不適、過敏性疾病及發展評估需求為主，尤其季節交替期間呼吸道症狀高峰明顯，近日托嬰中心及幼兒園族群也出現流感、新冠與其他呼吸道感染病例上升趨勢，提醒新手爸媽小心防範。

高醫岡山副院長黃志仁表示，因應社區需求，院方提供完整兒童門診及急診醫療服務，並導入兒童發展評估、疫苗接種諮詢、嬰幼兒營養指導等多面向照護，致力成為家長育兒路上的堅強後盾。

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