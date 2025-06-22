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健康網》別太黏ChatGPT？ 麻省理工研究：可能損大腦功能

2025/06/22 15:50

麻省理工學院媒體實驗室的一項新研究證實了令人擔心的結果，使用 ChatGPT可能削弱人的批判性思考力；圖為情境照。（圖取自freepik）

麻省理工學院媒體實驗室的一項新研究證實了令人擔心的結果，使用 ChatGPT可能削弱人的批判性思考力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕AI應用的影響力越來越大，你也常常使用ChatGPT嗎？根據麻省理工學院媒體實驗室（MIT Media Lab）的一項新研究證實了令人擔心的結果。研究發現，使用ChatGPT可能削弱人的批判性思考力，享受便利的同時，正以犧牲大腦長期發展為代價。

TIME》報導，研究找來54位年齡介於18至39歲的受試者，分成3組，撰寫多篇模擬SAT的作文。這3組的撰寫工具不同，分別為使用 OpenAI 的 ChatGPT、Google 搜尋引擎，與完全不使用任何輔助工具。研究人員運用腦波儀（EEG）測量參與者在32個腦區的活動狀態。結果讓人吃驚，在3組當中，使用ChatGPT的那一組別的參與者，其腦部參與度最低，在神經反應、語言能力及行為表現上都「持續落後」。

精神科醫師齊山・汗（Dr. Zishan Khan）長期治療兒童與青少年，他也觀察到許多學生在課業上高度依賴 AI。他表示：「從精神醫學角度來看，過度依賴大型語言模型，對大腦仍在發育中的年輕人，可能會帶來意想不到的心理與認知後果。」尤其是負責資訊記憶、事實提取、以及保持韌性的大腦神經連結，長期下來都會被削弱。

研究發現，使用ChatGPT寫作的那組人寫出的文章都極為雷同，缺乏原創性，依賴千篇一律的表達方式和想法。 更令人擔憂的是，這些使用ChatGPT的參與者，在數個月的研究過程中，寫作表現逐漸退步，懶得思考，越來越依賴複製貼上，到最後幾乎完全仰賴ChatGPT的生成內容。

在完成3篇作文後，研究人員又安排1項測驗：要每位受試者重新寫1篇自己曾寫過的題目，原本使用ChatGPT的那組，在不使用 AI 工具的情況下重寫。結果顯示，ChatGPT 組幾乎不記得自己先前寫過什麼內容，他們幾乎沒把任何內容整合進自己的記憶網絡裡。

相反地，只用大腦的那組表現出最高的神經連接性，研究人員發現，這群人更投入，好奇心更強，更注重自主性，不僅認同自己的作品，對完成的作文也表現出更高的滿意度。

要提醒的是，這篇論文尚未經過同儕審查，樣本數也相對有限，該研究的主要作者娜塔莉雅・科斯米娜（Nataliya Kosmyna）認為，有必要提前公開結果作為提醒，因為當人們越來越依賴大語言模型（LLM）帶來便利之際，可能正以犧牲大腦長期發展為代價。

研究人工智慧影響的科學研究仍處於萌芽階段，科斯米娜認為，教育大眾如何使用這些工具，以及讓大眾知道大腦仍需要「類比式」的發展模式，這是極為關鍵的事。

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