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林芳郁教授醫學教育衛生基金會成立 石崇良真心話曝

2025/06/22 14:22

林靜芸（左）與石崇良（右）合影。（記者林志怡攝）

林靜芸（左）與石崇良（右）合影。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕心臟外科權威醫師林芳郁曾任國內3大醫學中心院長，卻罹患失智症長達5年，其妻子林靜芸為實現丈夫的心願，今日宣佈成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」。健保署長石崇良於成立大會中提到，他過去時常向林芳郁請益，而每一次林芳郁總是先鼓勵他，接著給他一個擁抱，如今他也謹記林芳郁的叮囑。

石崇良說，林芳郁1997年到台大醫院急診部任職，當時的他還只是急診部的Fellow，1998年第一次被林芳郁叫到辦公室，因為當時台大醫院常常傳聞，林教授特別青睞年輕才俊，說不定是在挑女婿，他當時第一個念頭是「慘了，我去年結婚了」，沒想到林芳郁告訴他，這次面談是想提拔他做主治醫師。

不過，石崇良提到，在他回答之前，林芳郁就先告訴他，以前急診都是Intern或R1在照護病人，他接下來想在台大醫院推動主治醫師在急診第一線工作的制度，讓有經驗的醫師來面對這些最困難的病人、處理最脆弱的醫病關係，「他告訴我，如果你當主治醫師，就要值班，在第一線看病人，你願意嗎？」

「當然都說願意啊！」石崇良笑說，林芳郁是第一個願意坐在急診看病人的教授，他也願意陪著這樣的老師完成理想，後來陸陸續續又被林芳郁的辦公室談話幾次，但第二次讓他印象最深刻的，是林芳郁擔任衛生署長時，因為三聚氫氨事件，必須下台止血、即將回到台大醫院的時候。

石崇良提到，他當時問林芳郁，是不是也一起回台大醫院比較好，但林芳郁告訴他，還有3件事希望他留在政府機關努力，一是改革醫院評鑑的條條框框，避免干擾一線醫療同仁的工作性質，二是推動不責難的文化，讓醫療同仁本於初心，不要因為醫療糾紛而有背後靈的恐懼，三是健保改革。

林靜芸大方的擁抱石崇良，代為傳達林芳郁的支持與鼓勵。（記者林志怡攝）

林靜芸大方的擁抱石崇良，代為傳達林芳郁的支持與鼓勵。（記者林志怡攝）

「健保需要改革，要快點進行」，石崇良回憶，林芳郁多年前就告訴他，台灣健保制度很好，卻沒有人採取完全相同的制度，可能代表健保有需要改革的地方，他一直記得林醫師的話，不知道該怎麼做的時候，也總是會去找林芳郁請益，而林芳郁總是先說，「你做得很好」，接著給他一個擁抱。

然而，林芳郁今日未能出席成立大會，石崇良也因此詢問林芳郁的妻子、整形外科名醫林靜芸，「今天院長沒有來現場，師母可以代替院長給我一個擁抱嗎？」林靜芸也大方的擁抱石崇良，代為傳達林芳郁的支持與鼓勵。

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