健康網》穀物紅寶石！ 農糧署教做消暑聖品「臺灣藜西米露」

農糧署表示，帶殼籽實的臺灣藜顏色鮮紅，與西米露相結合，能製成1道消暑聖品；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都知道藜麥是超級食物，富含諸多營養，對人體大有益處。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享1道與藜麥相關的甜品「臺灣藜西米露」，只要4步驟就能上桌，夏天來上1碗，沁涼消暑又健康。

農糧署指出，臺灣藜為臺灣原生種，營養價值高，是全穀、無麩質的穀物，蛋白質、膳食纖維、礦物質含量也很高，具有人體必需胺基酸、甜菜色素及多酚類。

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市售臺灣藜可分為「脫殼籽實」及「帶殼籽實」2種。脫殼籽實為去除外殼的籽實，一般呈淺褐色；帶殼籽實未經過脫殼作業，因保有外殼而呈現鮮豔的紅、橘紅及橘黃色。

農糧署接著分享1道夏日消暑好料理：「臺灣藜西米露」，結合臺灣在地超級食物「臺灣黎」與滑順可口的西米露，讓人吃在嘴裡，甜在心裡。而且這道料理做法極為簡單，洗一洗，煮一煮，拌一拌，就是1碗兼具營養與美味的午後甜點：

準備材料

臺灣藜100克、西谷米50克（分別以500克水煮熟）、椰奶：水170克、椰漿70克、鮮奶50克、砂糖適量。

料理步驟

1.清洗：臺灣藜先以篩網沖洗，再搓揉1-3次洗去皂素。

2.臺灣藜煮熟：水煮滾後倒入臺灣藜，再以小火悶煮15分鐘，之後瀝乾水分。

3.西谷米煮熟：水煮滾後倒入西谷米，以小火煮12分鐘直到顏色透明，再瀝乾水分。

4.拌勻：將水170克、椰漿70克、鮮奶50克、砂糖煮開後關火，加入臺灣藜及西谷米拌勻，即可享用。

農糧署分享，製作臺灣藜西米露時，可準備椰奶與之拌勻，提升風味；示意圖。（圖取自freepik）

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