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健康網》青少年週末補眠促健康？ 研究：2小時佳能減輕焦慮

2025/06/22 21:20

研究發現，週末比平日多睡2小時的青少年，焦慮症狀有減少；但睡太久的族群，其焦慮症狀有增加；情境照。（圖取自freepik）

研究發現，週末比平日多睡2小時的青少年，焦慮症狀有減少；但睡太久的族群，其焦慮症狀有增加；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平日上課又要補習等，讓普遍青少年長期睡眠不足，趁著周末假日難免想「多睡一下」，研究主要作者、美國奧勒岡大學臨床心理學系博士生兼心理學研究生導師金素貞（音譯，Sojeong Kim）發現，週末比平日多睡2小時的青少年，焦慮症狀有減少；但睡太久的族群，其焦慮症狀有增加。研究發表於美國睡眠醫學會SLEEP 2025年會，並同步刊登在《睡眠》線上增刊。

美國睡眠醫學學會建議，13-18歲的青少年應定期睡8-10小時，以維持最佳健康狀態。然而，美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據顯示，平均只有23%的高中生在上學日晚上獲得充足的睡眠。該研究證明，週末獲得適度（但不過度）補眠的青少年焦慮症狀較少。

研究共有1877名青少年參與，平均年齡為13.5歲。睡眠時長使用Fitbit設備估算，並使用《兒童行為量表》問卷評估其內化症狀。週末補眠則是以週末與平日睡眠時長的差值計算得出。

金素貞指出，許多青少年試圖用週末補眠來彌補平日沒睡飽。持續充足的睡眠與更佳的健康結果有關，包括改善注意力、行為、學習能力、記憶力、情緒調節、生活品質以及身心健康。相反的，青少年睡眠不足則會增加憂鬱症和自殺念頭等問題的風險。

金素貞強調，確定適當的補眠時間非常重要，這對於那些在1週內限制睡眠的青少年來說是有益的。同時提醒，平日與週末之間的睡眠差異若過小或過大，可能會對個體正在試圖改善的症狀產生不利影響，例如身心疲勞與焦慮感。

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