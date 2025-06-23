健康網》西瓜吃多 血糖如雲霄飛車！學者：升糖指數高

學者提醒，西瓜的升糖指數（GI）高達72-80（依熟度不同），吃下去血糖在短時間內就會快速飆升；示意圖。（圖取自photo AC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，誰能抗拒冰涼西瓜的誘惑？紅通通、水份多、又甜又脆，簡直就是消暑神器。不過營養學者洪泰雄在臉書提醒，西瓜的升糖指數（GI）高達72-80（依熟度不同），吃下去血糖在短時間內就會快速飆升，西瓜吃多，等於讓血糖在坐雲霄飛車，甜進嘴裡，注意別讓血糖崩盤。

洪泰雄指出，可別以為西瓜是水果又不是蛋糕就掉以輕心，一口氣吃兩大塊西瓜，血糖就有可能從100飆升到180，因此像是糖尿病、胰島素阻抗族群、減脂控制中、飯後血糖易飆升者、空腹吃水果當「正餐替代」者，都需要特別注意。

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洪泰雄說，想要吃西瓜不踩雷，不讓血糖直直升要記住飯後吃／別空腹吃、搭配蛋白質一起吃（例如飯後喝無糖豆漿或吃水煮蛋）、每次控制1-2片薄片（約150g以內）為宜、勿與甜飲、精緻澱粉同時吃，避免血糖「三重奏」。

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