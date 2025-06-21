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健康網》夏至消暑！ 農業部教3步驟：輕鬆手作愛玉凍
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕今（21）日為節氣「夏至」。若你想要消暑，來一碗世界唯一、臺灣特有的愛玉凍吧！從小吃到大的愛玉凍，是臺灣獨有的美食！愛玉子的授粉需要愛玉小蜂的幫忙，而愛玉小蜂為臺灣特有昆蟲，也讓愛玉凍成為臺灣專屬的國民甜品。農業部在臉書專頁分享，手作愛玉凍的簡單3個步驟。
1：將愛玉籽＋礦泉水倒入果汁機，低速攪拌約2分鐘。
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2：倒入套好棉布袋的容器，輕輕擠出愛玉漿。
3：靜置10分鐘讓它自然凝結，冷藏後更Q彈。
農業部表示，製作時注意以下幾點，可以提高成功率！
●用礦泉水，幫助順利凝結。
●果汁機一定要「低速」運轉，避免愛玉籽破碎。
●愛玉漿有泡泡很正常，過濾時先擠出袋內空氣，就能減少愛玉凍的泡泡。
農業部補充，想更對味，可加點黑糖水或檸檬汁，酸甜清爽超開胃。自己做的健康又安心，快去買愛玉籽回家試試看吧！
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