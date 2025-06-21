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健康網》鼻孔一邊永遠塞住 鼻中膈彎曲5症狀對對看

2025/06/21 17:18

醫師表示，鼻塞、流鼻水、鼻子不通可能是「鼻中膈彎曲」造成的；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，鼻塞、流鼻水、鼻子不通可能是「鼻中膈彎曲」造成的；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一邊鼻孔永遠都塞住？天氣一變就鼻塞流鼻水？鼻子經常不通卻沒有感冒？輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳表示，這些困擾可能是「鼻中膈彎曲」造成的，常見症狀有： 一側長期鼻塞、呼吸困難；容易流鼻血；慢性頭痛或臉部壓迫感；鼻腔感染反覆發作；嗅覺變差，對氣味遲鈍。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文說明，「鼻中膈」是把我們左右鼻腔分開的那道牆，正常情況下應該是筆直的，但有些人天生或外傷後出現彎曲，導致鼻腔兩側空氣流通不平均，引發一連串症狀。

鼻中膈彎曲症狀

●一側長期鼻塞、呼吸困難：就算沒感冒、沒過敏，還是覺得「永遠塞一邊」。夜晚尤其嚴重，常常側躺某邊鼻孔就瞬間封印，睡眠品質大打折扣。

●容易流鼻血：鼻腔內膜不平整，容易摩擦破皮，乾一點就出血，有時輕輕擤鼻涕就噴紅，讓人嚇一跳。

●慢性頭痛或臉部壓迫感：鼻中膈彎曲會讓氣流循環受阻，引發鼻竇壓力感，尤其是額頭、眉心、臉頰兩側，有種「悶悶腫腫」的感覺。

●鼻腔感染反覆發作：通風不良導致鼻腔潮濕悶熱，細菌說住就住下來，打噴嚏、流鼻水、鼻塞，幾乎每個月都感冒一次。

●嗅覺變差，對氣味遲鈍：鼻腔氣流不足會影響嗅覺神經的正常接觸，有些人甚至不知道什麼時候開始「聞不到味道」。

胡皓淳表示，鼻中膈彎曲可以透過鼻內視鏡檢查或影像學（如鼻竇CT）精準判斷。輕微者可以用鼻噴劑或藥物控制症狀；嚴重影響生活品質者，可考慮接受鼻中膈矯正手術，手術時間短、傷口小，恢復期快，術後呼吸改善非常有感。

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