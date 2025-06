健康網》職場糾紛靠寵物照緩解！研究：狗效果佳 貓普通

研究發現,若在辦公室放上愛犬照片,能夠有效緩解負面情緒。示意圖。(圖取自freepik)

〔健康頻道/綜合報導〕你經常感到Monday blue嗎?或是每天上班很煩、與公司同事時常有言語衝突的話,有張狗狗照片就能大幅緩和情緒。國外研究發現,若自己有養狗,將自己愛犬最可愛的照片帶到職場,就能大幅緩和大家的情緒。且研究強調「狗」效果最高,貓的照片反而欠缺效果。

外國媒體《Psychology Today》報導,《International Journal of Environmental Research and Public Health》刊登一項研究,職場衝突將導致績效低落,嚴重影響身心健康,每年造成數十億美元之損失。研究發現,若能夠讓員工與貓狗上班,將能有效解決問題。

多項研究表明,員工若能將寵物帶到工作場所,將提高工作滿意度,改善人際關係。紐約州立大學奧尼昂塔分校(State University of New York at Oneonta)的研究人員凱里(Carey J. Fitzgerald)說明,光是想想自己的寵物,就能緩解負面社交互動的心理壓力。問題是很多人憂心這會造成工作場域髒亂,或部分人士對於貓狗有過敏以及恐懼症。因此多數辦公室都是禁止寵物的。有折衷方案嗎?凱里表示,只要放寵物狗狗的照片,就能達到相同效果。

與此相關研究不少,其中一項是由研究人員邀請有高血壓困擾的長輩靜坐2分鐘,再與實驗者交談2分鐘後繼續靜坐2分鐘。不過有些情況有狗相伴,有些沒有。研究發現,有狗的時候,收縮壓與舒張壓分別降低7 mmHg與2mmHg。

另一項研究則是:研究人員邀請201名有養寵物貓狗的學生,請他們帶著寵物照片出席。參加者作進一個辦公區隔間,牆壁約1.5公尺,並且坐在可顯示照片的電腦。研究者分配到多樣情境:有些螢幕一片空白,有些顯示自己的寵物照片、有些隨機顯示其他的貓、狗照片。接下來,參與者需要寫下3到5項讓你生氣的事情,以及描述人生中讓你最憤怒的情形,需詳細描述到光是閱讀就能感受你的怒氣。

寫完後,參與者要回答一份問卷,包含衡量自己在各種工作狀態下,感到憤怒或有攻擊性反應的項目,例如若聽到對方說出侮辱性字眼,自己會有什麼反應。結果發現,被分配看到寵物狗照片的參與者,憤怒程度最低,並且被侮辱時動粗或回罵的可能性也顯著降低。

或許你想問:我有養貓,愛貓照片可以嗎?研究顯示,寵物狗的影響最為明顯,寵物貓或是其他動物(例如鳥、馬)則幾乎無差異。學者推測,可能是演化過程中,狗在人類記憶中佔比之時間與互動較多,因此看到熟悉的記憶,對情緒平穩效果較佳。

