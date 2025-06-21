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醫美要小心！英國爆發28人肉毒桿菌中毒
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕英國衛生安全局（UKHSA）20日表示，東北部達蘭郡（County Durham）自13日通報注射肉毒桿菌中毒事件後，目前已累計有28名患者，當局呼籲民眾應該要選擇有證照的醫美診所。
據《CNN》報導，由肉毒桿菌製造的毒素會攻擊人體神經系統，雖然大多數人立即就醫後能夠康復，但若是延誤治療，可能會導致控制呼吸的肌肉癱瘓，致死率達5％至10％。
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UKHSA指出，這28名患者的症狀包括上眼皮嚴重下垂、複視、吞嚥困難、說話不清、嗜睡等等，目前尚不清楚造成中毒的原因，初步調查顯示醫美時所使用的肉毒桿菌產品並未受到污染。
英國藥物及保健產品管理局（MHRA）表示，當局正在追查東北地區非法銷售、供應醫美肉毒桿菌的情況，若確有此事將展開強硬執法。另外，美國麻薩諸塞州一處醫美中心，本月初也發生10起肉毒桿菌中毒事件。
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