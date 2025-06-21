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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

中市社會局攜手永信社福推動口腔復甦計畫 守護長輩健康

2025/06/21 12:43

王良惠語治師為長者進行口腔濕潤度測試。（記者張軒哲攝）

王良惠語治師為長者進行口腔濕潤度測試。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕隨著社會高齡化趨勢，長者的口腔健康與生活品質成為重要課題。咀嚼與吞嚥功能不僅關乎營養攝取，更是維持長者整體健康與尊嚴的基石。台中市政府社會局與永信社會福利基金會攜手合作，積極推動口腔機能復甦計畫，為長輩打造有品質的晚年生活 。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，承接台中市政府社會局提升老人福利機構服務品質計畫已逾三年，除導入專業口腔機能復甦技術外，更觀察到機構長者普遍面臨口腔衰弱，特別是口腔及咽部肌群退化導致的吞嚥困難問題。為此，邀弘光科技大學語言治療與聽力學系助理教授王良惠，針對16家參與機構的133位長者進行吞嚥評估，精準掌握長輩的進步狀況，共同提升口腔照護品質 。

慈恩老人養護中心督導趙秀玫說，「計畫初期，同仁們對口腔機能復甦感到陌生甚至有些害怕，擔心被長輩咬到。為了克服挑戰，採行一對一師徒制教學，每日拍照記錄操作過程並上傳群組，同仁間互相鼓勵，資深夥伴更以圖示或翻譯協助外籍同仁理解。歷經兩個多月，外籍同仁不僅建立了自信，操作也因持續溝通與技巧調整而日漸順暢。這項訓練不僅提升了照護品質，更深化了員工與長者間的信任，連帶家屬與長者的互動也更溫馨和諧。

在信義養護中心，張奶奶的家屬感動地說，媽媽長期臥床，幾乎沒有反應，一度以為她已失去對外界的感知 。但有次探視，竟看到她接受口腔機能復甦訓練時，臉上出現了表情，又驚又喜！「原來媽媽不是沒感覺，是沒找到對的方法。」

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