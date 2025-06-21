「夏至」靠手搖飲、冷氣續命？ 中醫師教正確消暑

夏至熱浪，不少人靠冷氣、冰品、手搖飲續命，中醫師提醒，大量攝取寒涼飲食可能導致「表熱裡虛」，讓暑氣更難排出。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天（21日）就是夏至，衛福部統計，今（2025）年6月以來已累計逾379人次熱傷害，熱浪來襲，不少人靠冷氣、冰品、手搖飲續命，卻反而讓腸胃拉警報、甚至出現「冷氣病」，中醫師提醒，大量攝取寒涼飲食可能導致「表熱裡虛」，讓暑氣更難排出

TFC松仁中西醫診所中醫師李和蓁表示，夏天想消暑來點清涼飲品並非完全不可，但建議選擇「滋陰降火」的方式更穩當，像是苦瓜、蓮子心等能清熱，搭配烏梅、山楂、檸檬等微酸食材，不僅能瀉火，還能開胃、生津。

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李和蓁說，消暑飲品可選擇青草茶、仙草茶或西瓜汁這類涼飲，但建議一天一杯為限，且最好選在中午的時候喝。她解釋，傍晚後體溫已下降，寒涼飲品較難代謝，反而讓暑氣更難排出，如果喝太多，還可能「瀉火過頭」導致體虛，已有腹瀉、腸胃不適的人，更要忌口，以免火沒退、病先上身。

李和蓁也提到，近來「冷氣病」患者增加，常見頭暈、頭痛、無力、食慾差，與感冒類似但無呼吸道症狀，屬於「中陰暑」。這類症狀多與氣候悶熱、頻繁進出冷氣房有關，「只要溫差達5度以上，就會干擾身體溫度調節機制，暑氣一旦積在體內又無法出汗排出，就容易中暑。」

李和蓁建議，民眾在冷氣房內可穿薄外套、多喝熱水，出入溫差大場所時讓身體有時間適應；她也強調，出汗是人體最自然的散熱機制，建議傍晚氣溫較低時，每週安排3至5次、每次30分鐘的戶外活動，如健走、快走，幫助出汗、調節體溫。若在空調房中運動，也應盡快沖澡、更換衣物，避免汗水悶住反而著涼。

衛福部國民健康署也提醒，熱傷害若延誤處置，恐致器官衰竭，死亡率逾3成，炎炎夏日民眾可牢記「涼、補、心」三字訣。保持「涼」爽， 穿透氣淺色衣、冷氣設定26至28度並注意通風，外出遮蔭避暑；「補」充水分，別等到口渴才喝水，且避免攝取含糖或酒精飲料；提高警覺「心」，留意高溫警訊，避開上午10點到下午2點外出，若有人出現中暑徵兆，應立即協助降溫補水，嚴重時儘速送醫。

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