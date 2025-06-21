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健康網》1歲半童因「缺鐵」成長遲滯 醫：約1成學步幼兒有同狀況

2025/06/21 13:37

據台灣2020年的研究，約10%的學步幼兒有缺鐵問題，3-4%有缺鐵性貧血；情境照。（圖取自freepik）

據台灣2020年的研究，約10%的學步幼兒有缺鐵問題，3-4%有缺鐵性貧血；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名1歲半的小男孩從7、8個月大之後，體重就沒有進展，發展也有些影響，醫師詢問之下得知，他在1歲前以母乳為主，副食品也吃得非常少，補了鐵劑，但效果不彰。愛群兒童成長診所小兒科主治醫師陳如瑩替他抽血檢查後，發現他的血色素仍然不足，因此建議增加補鐵的劑量。治療1個月後，孩子食慾明顯改善，體重也增加了半公斤。同時提醒，據台灣2020年的研究，約10%的學步幼兒有缺鐵問題，3-4%有缺鐵性貧血。

陳如瑩在臉書專頁「陳如瑩醫師 - 小兒腸胃 / 親子減重 / 瘦小偏挑食」發文表示，嬰幼兒在6個月後，原先來自媽媽體內的鐵儲備會逐漸耗盡，再加上成長快速、飲食轉變，如果沒有及時補充足夠的鐵，就很容易發生缺鐵。2022年的系統性回顧與統合分析，全球5歲以下兒童缺鐵性貧血盛行率約為16.4%，亞洲地區幼兒IDA盛行率最高，約23.4%。

長期缺鐵5影響

陳如瑩說明，鐵質是神經傳導和能量生成的重要原料，若長期缺鐵，可能出現以下狀況：

●對兒童身高體重成長有負面影響，長不高風險是一般孩子的2.3倍。

●認知發展遲緩、學習能力下降、注意力不集中。

●社交情緒能力落後，容易疲倦、沒精神。

●免疫力下降，容易反覆感冒、生病。

●嚴重者可能出現不可逆的神經發展障礙，影響未來學習與生活表現。

她也指出，研究顯示，0-3歲缺鐵的孩子，在4歲後的語言、動作、記憶力等表現都明顯落後。若延遲補鐵，影響可能持續到青春期。

研究顯示，0-3歲缺鐵的孩子，在4歲後的語言、動作、記憶力等表現都明顯落後。若延遲補鐵，影響可能持續到青春期；情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，0-3歲缺鐵的孩子，在4歲後的語言、動作、記憶力等表現都明顯落後。若延遲補鐵，影響可能持續到青春期；情境照。（圖取自freepik）

幼兒缺鐵6關鍵原因

●成長速度快：鐵的需求量大增，飲食若沒跟上容易不足。

●先天儲備有限：6個月後儲存鐵逐漸耗盡。

●哺乳飲食過久：母乳鐵含量低，若未及時添加副食品，容易出問題。建議純母乳哺育，需注意含鐵副食品攝取，以預防缺鐵。

●飲食內容單一：不愛吃肉、蔬菜、愛喝奶，會妨礙鐵質吸收。

●早產或低體重出生：天生鐵儲備就比足月寶寶少。

●腸道吸收不良或感染：會影響鐵的吸收效率。

缺鐵性貧血補救4方法

●使用足量口服鐵劑：通常缺鐵性貧血需要3-6mg/kg/day， 建議在兩餐中間服用。

●搭配維生素C食物（如水果、果汁）：可幫助吸收。

●避免空腹服用：以免引起腸胃不適。

●治療後約1個月血紅素就會改善，但整體治療通常需持續2-3個月。

陳如瑩提醒，家長在補鐵幫孩子的過程中，也要同步調整飲食，增加含鐵食物的攝取，如：紅肉、豬肝、深綠色蔬菜、豆類等。服用鐵劑之後的便便會變得比較深色，是正常的反應。

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