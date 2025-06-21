健康網》坐太久小心「坐骨神經痛」 醫：4狀況應及早處理

謝炳賢表示，如出現，下背痠痛與腰部僵硬、從臀部一路延伸到小腿甚至腳底的放射痛、下肢無力感覺異常、咳嗽或打噴嚏用力時疼痛加劇的狀況，建議處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長時間久坐、維持相同姿勢、坐姿不良，其實都在默默讓腰椎「壓力超標」。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，坐久了不只腰痠背痛，還可能出現從臀部一路痛到腳底的放射性疼痛，這就是「坐骨神經痛」。如果出現，下背痠痛與腰部僵硬、從臀部一路延伸到小腿甚至腳底的放射痛、下肢無力感覺異常、咳嗽或打噴嚏用力時疼痛加劇的狀況，建議及早評估、及早處理。

謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，4種應留意的情況。

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下背痠痛與腰部僵硬

坐骨神經痛的起點往往從腰部開始。初期會覺得腰部痠痛、僵硬、起身時卡卡的，休息一下好像會緩解，但只要坐久或一彎腰，又馬上「卡到陰」。

從臀部一路延伸到小腿甚至腳底的放射痛

疼痛會循著神經路徑，從下背→臀部→大腿後側→小腿，甚至腳踝或腳底板，常見症狀包括酸、麻、刺痛、緊繃感。這種「一路串連」的痛，往往是神經被壓迫的特徵之一。

下肢無力 感覺異常

當神經壓迫變嚴重，不只是痛（麻木、刺痛、冷熱感不明顯），還會感覺腳「不聽使喚」。例如走路容易腳軟、踏空，或是穿鞋時發現感覺變得不太一樣。有些人甚至會在夜晚覺得腳涼涼的、麻麻的，這都要特別注意。

咳嗽 打噴嚏 用力時疼痛加劇

因為身體往前用力時，會瞬間增加椎間盤壓力，進而牽動神經，這時會明顯感到一股「從腰到腳的拉扯感」。這也是不少患者來門診時會提到的特徵之一。

謝炳賢提醒，坐骨神經痛不是病名，而是一種「症狀組合」，它背後有不同原因，最常見的是腰椎間盤突出，但也可能來自脊椎退化、椎管狹窄、甚至腫瘤壓迫。正確診斷、找出壓迫來源，才能對症處理。早期可以透過藥物、物理治療、運動復健控制，若神經壓迫明顯或影響功能，也可能需要進一步考慮手術。

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