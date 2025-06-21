健康網》鐵劑搭維生素C吸收效果更好？ 食藥署：「這」2點更關鍵

研究證實，鐵劑是否搭配維生素C服用，對缺鐵性貧血病人的治療成效差異不大。反而正確服用鐵劑、規律飲食才是關鍵。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕鐵劑搭配維生素C服用，吸收效果會比較好嗎?針對此說法，食藥署於臉書專頁「藥博士 正藥說」發文說明，維生素C確實能在腸道內，協助將食物所含的鐵還原為較容易被吸收的二價鐵，同時抑制鐵的氧化反應並促進其進入腸黏膜細胞。但研究證實，鐵劑是否搭配維生素C服用，對缺鐵性貧血病人的治療成效差異不大。反而正確服用鐵劑、規律飲食才是關鍵。

食藥署說明，鐵是合成紅血球中血紅素的重要原料，當鐵攝取不足或流失過多時，便有可能導致缺鐵性貧血。

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食藥署補充說明，如果病人平時蔬果攝取不足、胃酸分泌較少，或正在服用會降低胃酸的藥物（如：制酸劑），補充維生素C或許仍具有一定的輔助作用。

食藥署提醒，市面上的鐵劑與保健食品種類繁多，不同型態的鐵劑（如硫酸亞鐵、甘胺酸亞鐵、氫氧化三鐵等）在服用時間與吸收條件上可能有所不同，有些需空腹服用以提升吸收率，有些則不受食物影響。建議在服用前詳閱產品仿單或說明書，或向藥師諮詢，以確保用藥正確且發揮最佳療效。

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