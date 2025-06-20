健康網》外用類固醇擦哪裡？藥師解析4種劑型

藥師說明，外用類固醇藥膏分為軟膏、乳膏、凝膠、洗劑，一樣的成分通常軟膏效力最強，依次往下；示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼同樣成分、名字一樣的藥膏，效果卻差那麼多？彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲指出，關鍵在於劑型不同，從親油性依序排到親水性，一般分為軟膏、乳膏、凝膠、洗劑等，一樣的成分通常軟膏效力最強，依次往下。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，使用外用類固醇通常會建議從含水量高的劑型開始，之後再使用較油的劑型，若醫師有開立兩種不同劑型（例如乳膏+軟膏）並要求一起使用，建議先在手上均勻混合再塗抹於患部，避免藥效不均或吸收不良。

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類固醇不同劑型適用處

●軟膏：最黏稠，可增加皮膚的吸收率，有保濕及保護軟化效果，缺點是太油膩不易清洗，適合用於光滑無毛髮、乾燥或角質化部位，不適合易出汗或皺摺處。

●乳膏：容易推展，可水洗不油膩，適合治療皮膚濕潤或流汗部位，是兒童常用的劑型。

●凝膠：質地清涼、乾爽，吸收快，幾乎不殘留油膩感。適用毛髮濃密區（如頭皮）或出油多的部位。

●洗劑：含水量高，延展性佳，可大面積塗抹，易於使用在凹凸不平或敏感部位。適用頭皮、手指縫、腳趾縫等不易塗抹的位置。

洪正憲提醒，臉部、私密處或小朋友皮膚較薄的地方，要避免使用強效、油膩劑型，選擇乳膏為佳；乾燥脫皮嚴重選擇軟膏更具保濕修復力；多毛或出油部位使用凝膠、洗劑較清爽不悶熱，如有任何問題記得諮詢專業的醫療人員。

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