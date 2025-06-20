健康網》營養版「斷捨離」 學者：囤零食背後是情緒匱乏與控制欲

洪泰雄表示，有時候，囤積零食、加工品、炸物，不是因為真的餓了，而是因為無聊、孤單、焦慮，所以拿吃東西來填補內心的空洞。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人聽過「斷捨離」是整理房間、丟掉東西，但其實我們的冰箱、胃，甚至購物習慣，也需要來一場營養版的斷捨離！營養學者洪泰雄在臉書專頁發文分享，有時候，囤積零食、加工品、炸物，不是因為真的餓了，而是因為無聊、孤單、焦慮，所以拿吃東西來填補內心的空洞，這些行為和物品囤積如出一轍，背後其實是匱乏感與控制欲的延伸。

洪泰雄分享營養版「斷捨離」怎麼做：

●斷：拒絕無意義的熱量囤積，試著不再購買那些讓你後悔的零食。每次拿起一包洋芋片時，先問自己：「我真的需要嗎？還是只是情緒想吃？」

請繼續往下閱讀...

●捨：放下對「安慰食物」的執著，那些吃完會讓你更空虛的食物，從生活中慢慢減少，將注意力轉向真正滋養身體的天然食材。

●離：遠離過度加工、高糖高油的飲食環境，少逛讓你忍不住手滑的零食櫃，或設定「週一至週五不碰加工品」的生活規則；開始為冰箱做「斷捨離」，把多餘的高熱量冷凍食品清理掉。

洪泰雄表示，如果有「總是嘴饞」、「吃了還想吃」的狀況，不妨思考：

●是不是最近壓力很大？

●是不是缺少陪伴與支持？

●是不是生活目標模糊，轉而從食物中尋求慰藉？

試著用這些方式「營養補心」：培養運動或下廚等新的興趣；每週一次與朋友聚餐談心，非談吃；每天花10分鐘靜坐或寫下今天感恩的三件事。

我們可以選擇對身體好一點，就從「營養版斷捨離」開始。不再因為情緒而囤積不必要的食物，也不再讓焦慮決定我們吃進嘴裡的東西。你真正要填補的，不是胃，而是心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法