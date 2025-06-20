健康網》國人普遍缺鈣！ 營養師推6類高鈣食物補起來

營養師指出，不只牛奶可以補鈣，其他高鈣食物如起司等，都是好選擇。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據調查顯示，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，4歲以上國人的鈣攝取量皆未達建議量。好食課邀請蔡宜庭 Janice 營養師在臉書粉專及網站分享，鈣質不只能防骨鬆，還能低心血管風險、預防抽筋；而鈣質缺乏是飲食習慣問題導致，不只牛奶可以補鈣，其他高鈣食物如起司、小魚乾、蝦米、傳統豆腐、豆干及深綠色蔬菜，都是好選擇。

鈣質也保護心血管 和肌肉活動有關

許多人認為鈣質只與預防骨質疏鬆有關，但蔡宜庭說，鈣質在人體內扮演許多重要角色，例如：鈣是心臟收縮必需的礦物質，研究指出，鈣與調節血壓、降低心血管疾病風險有關，此外，鈣也參與骨骼肌的收縮，能預防抽筋、幫助肌肉舒張放鬆。

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9成以上國人攝取不足 僅達5成建議量

針對攝取量，蔡宜庭解釋，鈣質攝取量根據不同年齡層有不同建議，學幼童大約是500-800毫克，但到10歲以上至成年，則建議要攝取1,000毫克，青春期更要攝取到1,200毫克。但台灣人民鈣質攝取狀況不佳，且有年輕化的趨勢，最新的台灣營養調查顯示，除了1-3歲族群有達標以外，其餘皆僅達建議量的5成，且在青少年族群中更為嚴重，攝取量僅達建議量的4成。

蔡宜庭說明，鈣質缺乏就是飲食習慣問題導致，台灣人的乳製品攝取量嚴重不足，且其他含鈣量豐富的食物方面，攝取量也少，導致鈣質攝取狀況不佳。可聰明選擇高鈣食物如：起司、小魚干、蝦米、傳統豆腐、豆干及深綠色蔬菜。

蔡宜庭說明，台灣人的乳製品攝取量嚴重不足，導致鈣質攝取狀況不佳。可聰明選擇高鈣食物如：起司、小魚干、蝦米、傳統豆腐、豆干及深綠色蔬菜。（資料照）

對於補鈣議題，多數人會想到喝牛奶，蔡宜庭表示，1毫升牛奶就含有1毫克的鈣，每天喝到兩杯份量，每杯容量大概是最小盒的新鮮屋，就可以補充到480毫克的鈣質，這就達到建議量的48%。但對於有乳糖不耐症的族群，可能就會喪失從鮮乳獲得鈣質的機會。建議可以在飲食中加入小魚乾、傳統豆腐和豆乾幫助補充鈣質。

蔡宜庭進一步說明，由於傳統豆腐與豆乾在製作過程中加入硫酸鈣凝固劑，因此每100克的傳統豆腐和豆乾中含有約140至600毫克的鈣，而且研究還指出吸收率與牛奶幾乎無異，是補鈣的好來源，不能喝牛奶的族群可以多選擇豆乾和傳統豆腐。

蔡宜庭提醒，鈣質是人體不可或缺的營養素，攝取不足會造成健康的危害，尤其是兒童、青少年及老年人，所以建議民眾除了天天攝取乳品外，也可以多多選擇高鈣食物，維持骨骼及心血管健康。

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