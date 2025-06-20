健康網》芒果6大營養 營養師：13種它熱量最低

營養師表示，芒果不只好吃，還有鉀、維生素A、鎂、膳食纖維、維生素C、芒果苷6大營養；示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕芒果冰沙、芒果冰、楊枝甘露等，每到夏天正是芒果與它的各種衍生美食的時節，營養師程涵宇表示，芒果不只好吃，還有鉀、維生素A、鎂、膳食纖維、維生素C、芒果苷6大營養，且在台灣目前共有13種芒果，以每百克來看，黑香芒果66大卡熱量最高，而金興芒果41大卡熱量最低，只要挑對芒果吃，熱量差很多。

程涵宇在臉書專頁「程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen」發文表示，芒果熱量並沒有想像中的來得高，像是一顆中型約350公克的愛文芒果（未削皮）熱量約100大卡；如果想要挑到「最營養」的芒果，記得挑完熟的吃，可以吃到更豐富的維生素A及β-胡蘿蔔素。

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芒果6大營養

●鉀：幫助穩定血壓，促進好代謝不水腫。

●維生素A：芒果的維生素A是蘋果的60倍，保護眼睛的超棒維生素。

●鎂：天然神經安定劑，有助於提升睡眠品質。

●膳食纖維：促進腸道蠕動排便好順暢。

●維生素C：抗氧化維持身體保護力，還能促進膠原蛋白形成維持皮膚彈性。

●芒果苷：芒果特有的存在，一種類黃酮增加抗氧化能力。

芒果過敏 糖友 腎友 應注意

程涵宇提醒，有些人對芒果中含有的漆酚、間苯二酚或某些微量蛋白產生過敏反應，而導致皮膚搔癢、紅腫、咳嗽、蕁麻疹，甚至心血管不適、休克等症狀。不論是接觸性的摸到芒果，或是吃到芒果皮的果肉，或是單純的果肉都有不同程度的過敏反應。另外對芒果過敏的人，吃到加工後的芒果像是芒果汁、芒果罐頭也是一樣會過敏的。

程涵宇指出，對於糖尿病人來說，芒果GI值屬中低，資料GI值在51-69，注意小技巧吃芒果也沒問題：份量控制，如中型愛文每次半顆；添加蛋白質來源一起吃減少血糖波動，像是無糖優格芒果、芒果炒牛肉。另外，腎臟病人在吃芒果時，記得挑愛文、金煌這兩個最低鉀的適量吃，就能享受芒果的美好滋味。

營養師程涵宇。（程涵宇提供）

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