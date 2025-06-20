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台南血庫安全存量不足 灣裡捐血活動加碼贈禮

2025/06/20 16:41

台南市灣裡玉旨南門宮22日舉辦捐血活動，南市議員林美燕、林依婷號召多家善心業者贊助，加碼送禮鼓勵捐血。（記者蔡文居攝）

台南市灣裡玉旨南門宮22日舉辦捐血活動，南市議員林美燕、林依婷號召多家善心業者贊助，加碼送禮鼓勵捐血。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕暑假期間，台灣各地血庫都出現血荒，台南市灣裡玉旨南門宮將在週日（22日）舉辦捐血活動，台南市議員林美燕、林依婷今天聯袂響應，號召多家善心業者贊助，加碼送禮鼓勵捐血，希望各界人士踴躍挽起衣袖，用實際行動來紓緩血荒的危機，讓社會充滿愛與關懷。

捐血中心台南站主任陳伊純表示，暑假期間因為無法到校園辦理捐血活動，使得捐血量減少三成，目前血庫的安全存量逐漸不足，例如O型血僅有4.95天的安全存量，距離7天的標準仍有距離，歡迎合格的捐血者勇躍參加捐血。

玉旨南門宮表示，這次捐血活動於22日上午9時起至下午5時，在南市南區灣裡萬年殿廣場前舉行，民眾捐血250cc即贈文賢店其森牛肉湯提供的牛肉湯券1張，或電影票1張（兩者擇一），以及白米3公斤1包；加碼捐500cc即贈烤雞1隻，以及白米3公斤1包。若是首次捐血者加碼額外贈送烤雞一隻。當天捐血者打卡分享活動，另外加贈牛肉湯券1張或電影票1張。

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