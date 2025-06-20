醫界傳奇不敵失智 亞東醫院院長：台灣社會要面對的現實

亞東醫院院長邱冠明說，台灣醫療在處理急性疾病方面表現良好，但高齡社會帶來的挑戰，是生活品質與慢性退化的照護問題。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣心臟外科權威、前衛生署長林芳郁罹患失智症，消息一出引發各界關注。對現任亞東醫院院長邱冠明而言，這不僅是一段長達數10年的師生情誼，更讓人深刻體會高齡化社會正在面對的現實挑戰。

邱冠明今（20日）表示，從台大醫學生時期，林芳郁就是他進入心臟外科領域的重要引路人。「他是科主任，可以說是帶我入行的老師，無論是我結業、或在人生轉折時，他都曾給過我方向。」兩人情誼延續超過30年，老師確診罹患失智症後，這段關係也轉化為另一種形式的陪伴與學習。

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林芳郁的妻子、整形外科名醫林靜芸，將於22日在台大醫院成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，並發表新書《謝謝你留下來陪我》，分享過去幾年的照顧歷程。邱冠明說，他已閱讀過新書，從師母的視角中學到許多照護病人的細節與體會，他認為，一段良好的關係不只有正面，也包含起伏與消長，特別是在面對衰弱時的守候與陪伴。

回憶林芳郁的病程，邱冠明分享，大約5年前就注意到老師身體有變化，自己接任院長的時間約在4年前，「那時他變得比較寡言，我們能做的，就是在制度完善的醫院組織中，維持體系正常運作。」至於老師是否曾交代任務，他表示，當時正值新冠疫情三級警戒，互動本來就少，但即使老師不說，眼神仍傳達一貫的期待「希望你把事情做好、做對的事。」

邱冠明也分享一段往事，林芳郁當時率先接種AZ疫苗，「我們不是要爭先，是希望讓民眾知道，我們願意以身作則，做正確的事。」目前老師在家人的細心照顧下，身體硬朗、生活維持品質，師母至今仍堅持每季帶老師出國一次，旅程中還安排3名看護輪班照料。

邱冠明也透露，自己的雙親同樣罹患失智症，老師、父母，都是他生命中極重要的人，也都走上相同的路，他直言，台灣醫療在處理急性疾病方面表現良好，但高齡社會帶來的挑戰，是生活品質與慢性退化的照護問題，尤其神經系統的退化無法逆轉，而失智症只會愈來愈普遍。

亞東醫院下週將開打阿茲海默症新藥，邱冠明坦言，新藥目前僅適用於少數特定病因，且費用高昂，難以普及。他強調，師母是極少數能做到「完美照護」的例子，現實中，多數家庭難以負荷這樣的照顧責任。 他認為，面對超高齡社會，照護應視為全民任務，現在的應變策略應是社會先了解，再由每個家庭做起，努力預防保健，同時建立支持系統，甚至「早療」這個名詞不再是孩子專屬，面對各種退化性疾病也應啟動早期的介入。

前衛生署長林芳郁驚傳罹患失智症。（資料照）

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