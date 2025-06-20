「光療指甲」男女都愛！麻醉科醫呼籲：手術前先卸美甲

光療指甲會影響血氧偵測數值的判斷，王桂棻建議民眾，在接受麻醉手術或檢查時，先卸除美甲。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者劉婉君／台南報導〕中華職棒統一獅洋投飛力獅利用「光療指甲」，成功改善投球時手指破皮流血的問題，引發話題。而時下有不少民眾常會做光療指甲，除了女性，其中也不乏男性「美甲控」，不過，麻醉科醫師提醒，民眾如果要到醫院接受麻醉手術或檢查時，光療指甲會影響到血氧數值的判斷，為了自身安全起見，最好先去除美甲。

奇美醫院麻醉部主治醫師王桂棻表示，病人在接受麻醉手術時，醫護人員會為病人進行血氧監測，一般監測器都會夾在病人的手指頭，如果有光療指甲，可能會影響數值判讀。至於是所有指頭的美甲全部卸除，還是只要卸除1指即可，各家醫院規定不同，但因為有時還是可能會遇到需要更換手指監測的狀況，因此，大部分還是希望可以全部卸除。

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王桂棻說明，監測血氧時，儀器主要是透過紅外線光波進行偵測，而光療指甲的顏色及材質多元，某些反光材質可能會導致儀器偵測不到數值，而影響醫護人員當下的判斷。如果10指手指頭都卸除美甲，醫護人員也可以直接觀察到病人末梢的顏色。

她指出，對於常規手術的病人，醫護人員在術前都會向病人及家屬說明並建議卸除美甲，但有時也會有民眾因剛做完美甲，捨不得卸除，帶著光療指甲就到醫院要來做手術或檢查，這種情況下為了病人安全，醫護人員會要求改期，待卸除美甲後再來接受麻醉。急診病人則是無法提前預做準備。曾有一名急診病人因意外送醫急需手術，親戚中正好有美甲師，當場就在急診室為病人卸除美甲。

若遇上來不及卸甲的手術病人，還是會先試看看或是夾腳指頭監測，但因腳指頭距離監測人員較遠，調整上會比較麻煩。

王桂棻提醒民眾，在知道手術或檢查需要麻醉時，建議先卸掉美甲。有的民眾會先上網搜尋文獻，說某些顏色不會影響，但因為美甲使用的彩繪顏色及材質很多，有些還有水晶等反光的裝飾，為了避免其中含有會影響偵測判斷的成分，最好還是先卸甲。

光療指甲會影響血氧偵測數值的判斷，王桂棻建議民眾，在接受麻醉手術或檢查時，先卸除美甲。（記者劉婉君攝）

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