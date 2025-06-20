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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

致命李斯特菌爆發！即食阿爾弗雷多寬麵被召回

2025/06/20 14:48

克羅格和沃爾瑪出售的即食雞肉阿爾弗雷多寬麵 ，因全美範圍內爆發李斯特菌疫情而召回。（擷自X@RoosterGM）

克羅格和沃爾瑪出售的即食雞肉阿爾弗雷多寬麵 ，因全美範圍內爆發李斯特菌疫情而召回。（擷自X@RoosterGM）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕克羅格（Kroger）和沃爾瑪（Walmart）出售的即食雞肉阿爾弗雷多寬麵（Fettuccine Alfredo） ，因全美範圍內爆發李斯特菌疫情而召回。該疫情已導致17人患病、3人死亡以及1例胎兒流產。

根據《全國公共廣播電台》報導，美國農業部食品安全檢驗局表示，正在調查單核細胞增生李斯特菌（Listeria monocytogenes）疫情，並表示該病原體已追溯至FreshRealm在克羅格旗下的Home Chef品牌和在沃爾瑪旗下Marketside品牌生產的產品。

美國農業部食品安全檢驗局指出，機構擔心部分產品可能存在於消費者冰箱或冰櫃中。已購買這些產品的消費者請勿食用，產品應丟棄或退回購買地點。

FreshRealm聲明，出於謹慎考慮，主動發起了此次自願召回。FreshRealm補充，尚未收到任何與該產品相關的疾病直接報告，並強調公司始終致力於最高食品安全標準。

美國食品藥物管理局報告稱，截至6月18日已有13州民眾報告食用預煮食品後生病。該機構說，在調查的17例病例中，3例死亡歸因於李斯特菌病。其中一例孕婦因妊娠相關疾病導致胎兒流產。

據食品安全檢查局稱，目前發現的菌株最初是在2024年8月至2025年5月期間於患病人群中所發現。同樣的疫情菌株是FreshRealm一家工廠對其阿爾弗雷多寬麵進行例行檢測時發現的。包括檢測樣品在內的這批食品被扣留、銷毀，從未進入市場銷售。

該廠後續調查並未發現污染源，據食品安全檢查局表示，仍在調查食品中的某種特定成分，是否為疫情源頭。

另外食品安全檢驗局警告，食用被李斯特菌污染之食物，可能導致發燒、肌肉疼痛、頭痛、頸部僵硬、意識模糊、失去平衡和抽搐。李斯特菌對孕婦最為危險，因為感染可能導致流產、死產、早產或危及新生兒生命的感染。它還可能導致老年人和免疫系統較弱的人出現致命感染。

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