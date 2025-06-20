自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

中風臥床嬤蜂窩性組織炎 家屬無力負擔、在宅急症照護「溫柔接住」

2025/06/20 14:19

北市聯合醫院中興院區醫療團隊訪視年長者；示意圖。（北市聯醫提供）

北市聯合醫院中興院區醫療團隊訪視年長者；示意圖。（北市聯醫提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕截至5月統計，台北市有57萬8648名老人，台北市立聯合醫院中興院區配合中央推行在宅急症照護，讓居家及安養機構成為輕症病患的社區病房，醫院則作後線中控，並專責處理急重症患者需求。一名81歲阿嬤患有糖尿病、高血壓，中風長期臥床，入住照護機構，有天被診斷疑似蜂窩性組織炎，照顧者因無力負擔，接受醫療團隊建議採在宅急症照護，三週後傷口癒合。

個案阿嬤長年由媳婦照顧，媳婦白天工作、晚上又要探視，蠟燭兩頭燒的她早已身心俱疲。為了讓婆婆獲得更為妥善的照顧，同時也讓自己得以稍作喘息，將阿嬤安置於照護機構，日前阿嬤右腹突然腫一大包，紅腫、疼痛且開始流膿，接著發燒、精神與食慾下降，抽血檢查顯示白血球及發炎指數飆高，醫師診斷可能是蜂窩性組織炎，需要住院進行抗生素治療。

媳婦無奈表示，面對住院費、看護費的雙重經濟壓力，「真的快撐不下去」，雖然擔心在宅急症照護的治療方式，對阿嬤而言是否足夠，但考量到希望婆婆可以少受點苦，故仍點頭同意，首日由中興院區整合醫學照護科主治醫師伍智杰至機構評估傷口，確認膿包內有膿液，進行局部麻醉與床邊清創引流，深度約0.8公分，並施打抗生素和全身性監測。

北市聯醫說明，隔日再次清創清除殘留壞死組織，而後每天由醫療團隊施打抗生素，醫師遠距診療追蹤病情。第3天阿嬤不再發燒，食慾、精神明顯改善，還會露出微笑；第4天發炎指數恢復正常、第5天醫師評估阿嬤整體穩定，安排結案並請機構持續回報傷口狀況；2週後傷口僅剩0.2公分深、三週後癒合。

家屬聽到阿嬤向照護人員道謝「我好多了」，忍不住眼眶泛紅地說，「我真的做對了決定。謝謝你們讓我知道，我不是一個人，病患康復了，家屬也被溫柔接住。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中