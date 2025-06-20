中風臥床嬤蜂窩性組織炎 家屬無力負擔、在宅急症照護「溫柔接住」

北市聯合醫院中興院區醫療團隊訪視年長者；示意圖。（北市聯醫提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕截至5月統計，台北市有57萬8648名老人，台北市立聯合醫院中興院區配合中央推行在宅急症照護，讓居家及安養機構成為輕症病患的社區病房，醫院則作後線中控，並專責處理急重症患者需求。一名81歲阿嬤患有糖尿病、高血壓，中風長期臥床，入住照護機構，有天被診斷疑似蜂窩性組織炎，照顧者因無力負擔，接受醫療團隊建議採在宅急症照護，三週後傷口癒合。

個案阿嬤長年由媳婦照顧，媳婦白天工作、晚上又要探視，蠟燭兩頭燒的她早已身心俱疲。為了讓婆婆獲得更為妥善的照顧，同時也讓自己得以稍作喘息，將阿嬤安置於照護機構，日前阿嬤右腹突然腫一大包，紅腫、疼痛且開始流膿，接著發燒、精神與食慾下降，抽血檢查顯示白血球及發炎指數飆高，醫師診斷可能是蜂窩性組織炎，需要住院進行抗生素治療。

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媳婦無奈表示，面對住院費、看護費的雙重經濟壓力，「真的快撐不下去」，雖然擔心在宅急症照護的治療方式，對阿嬤而言是否足夠，但考量到希望婆婆可以少受點苦，故仍點頭同意，首日由中興院區整合醫學照護科主治醫師伍智杰至機構評估傷口，確認膿包內有膿液，進行局部麻醉與床邊清創引流，深度約0.8公分，並施打抗生素和全身性監測。

北市聯醫說明，隔日再次清創清除殘留壞死組織，而後每天由醫療團隊施打抗生素，醫師遠距診療追蹤病情。第3天阿嬤不再發燒，食慾、精神明顯改善，還會露出微笑；第4天發炎指數恢復正常、第5天醫師評估阿嬤整體穩定，安排結案並請機構持續回報傷口狀況；2週後傷口僅剩0.2公分深、三週後癒合。

家屬聽到阿嬤向照護人員道謝「我好多了」，忍不住眼眶泛紅地說，「我真的做對了決定。謝謝你們讓我知道，我不是一個人，病患康復了，家屬也被溫柔接住。」

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