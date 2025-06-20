新藥抵台！治療阿茲海默症首針下週一開打

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興今（20日）證實，治療早期阿茲海默症新藥「欣智樂」已抵達台灣，正在通關流程，預計6月23日（下週一）為病患打下全國第一針。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症的消息，引發社會對失智症治療進展的關注，亞東醫院原訂18日施打全台首針阿茲海默症新藥「欣智樂（Kisunla）」，卻因航班調度延誤，如今終於抵台，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興今（20日）證實，藥品已抵達台灣，正在通關流程，預計6月23日（下週一）將為病患打下全國第一針，象徵我國失智治療正式啟動新里程。

亞東醫院今天也發出採訪通知，將率全國之先，施打早期阿茲海默症新藥「欣智樂（Kisunla）」，首例為一名83歲女性患者。這款新藥與「樂意保（Leqembi）」同為20年來首度針對「類澱粉蛋白堆積」所研發的創新療法，有望延緩神經退化，突破過去只能緩解症狀的瓶頸。

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目前台灣約有35萬名失智症患者，其中阿茲海默症占6至7成，推估約20萬人。衛福部今年核准來自美日合作的「樂意保」與美國禮來研發的「欣智樂」兩款新藥，優先提供輕度認知障礙（MCI）與初期阿茲海默症患者使用。

甄瑞興指出，原本預計18日施打全台首針「欣智樂」，但藥品在運送過程中因班機排程失誤，一度在馬來西亞轉運站卡關，不得不臨時取消原訂記者會，所幸藥品目前已抵台，預計下週一如期接種。他也透露，除週一開打「欣智樂」外，週四將為另一名女性患者施打「樂意保」，台灣失智治療已正式邁入新紀元。

不過甄瑞興也提醒，這類新藥並非適用所有失智症患者，僅針對因類澱粉蛋白堆積引起的早期阿茲海默症，像是中度以上、血管型或路易氏體型等其他類型的失智症皆不適用。初步估算，國內符合使用條件的患者約5萬人，兩款新藥的完整療程費用差不多，約落在百萬元。

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