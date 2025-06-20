健康網》瘦瘦筆助GG增大？醫揭真相：長度是天生的

不少人分享自己用了瘦瘦筆以後，陰莖好像變大了一些。對此醫師提出解析。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期傳言原本用於瘦身的瘦瘦筆，不僅能減腰圍，甚至能夠幫助男性陰莖變長？顧家醫療總院長顧芳瑜表示，很可能是減重後，露出部分被脂肪掩蓋的長度。「陰莖長度是天生的！」

網路上曾流傳不少男性使用瘦瘦筆後，陰莖「尺寸變大」的案例。對此，顧芳瑜表示，陰莖長度其實是天生的，無法透過任何藥物或注射真正「變長」，所謂的「變大」現象，實際上是因為減重後露出了部分被脂肪掩蓋的長度，但恥骨與下腹部的脂肪即使靠瘦瘦筆也難以完全消除。

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顧芳瑜透過案例說明：診所近期收治一名約30多歲的軟體工程師，BMI原本高達34，曾使用瘦瘦筆減重約10公斤，BMI降至28左右，但性行為仍有困難。該患者最初因反覆包皮發炎求診，進一步檢查後發現，真正的問題出在「包埋式陰莖」。患者的陰莖長度其實正常，但因恥骨附近的脂肪堆積，導致陰莖被「埋」在脂肪中，不僅影響外觀，也造成衛生問題與性生活困擾。

顧芳瑜解釋，男性陰莖的正確測量起點是從恥骨根部開始，而非從眼見的外觀判斷。當恥骨附近堆積過多脂肪時，就會將陰莖「埋」起來，形成所謂的包埋式陰莖。這種情況下，即使使用瘦瘦筆成功減重，由於恥骨脂肪無法透過一般運動或藥物有效消除，問題就會持續存在。

顧芳瑜進一步說明，恥骨附近的脂肪與下腹部脂肪性質不同，無法透過仰臥起坐等腹部運動減少，也不是瘦瘦筆的主要作用區域。「瘦瘦筆的減重效果主要是全身性的，但對於局部脂肪，特別是恥骨區域的脂肪，效果相當有限。」對於有包埋式陰莖困擾的患者，除了控制體重外，更需要針對性的專門治療。

該名工程師患者經評估後，接受了包皮環切手術合併恥骨脂肪抽脂治療。顧芳瑜表示，恥骨抽脂與傳統全身抽脂不同，術後患者只需穿著特殊的疝氣褲約一個月，不需要穿著不舒適的全身塑身衣。手術後，患者的包皮發炎問題獲得解決，陰莖也恢復正常外觀，性生活品質大幅改善。

顧芳瑜提醒，包埋式陰莖不只是外觀問題，還可能導致反覆包皮發炎、清潔困難、性交困難等健康問題。特別是天氣炎熱時，陰莖長期被脂肪包覆，容易產生搔癢、發炎等不適症狀。「有些患者雖然減重成功，身材變好了，但最後卻在性生活這一哩路被卡住，實在可惜。」

他建議，有包埋式陰莖困擾的男性，應先透過運動、飲食控制等方式減重，必要時可搭配醫師開立的減重輔助藥物。但若恥骨脂肪問題持續存在，建議尋求專業醫師評估，搭配局部抽脂等方式才能有效根本解決問題。

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