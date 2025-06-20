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蛇咬頻傳 急診血清告急？疾管署：全國庫存逾5千劑、夠用一年半

2025/06/20 13:09

蛇咬頻傳 急診血清告急？疾管署：全國庫存逾5千劑、夠用一年半

疾管署今（20日）回應，目前全國抗龜殼花與赤尾鮐蛇毒血清尚有5134劑庫存，年使用量約2457劑，足夠應付一年半以上。
（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕夏季是毒蛇出沒的高峰期，近日有急診醫師在臉書發文指出，3天內接連遇到2起龜殼花咬傷案例，甚至將院內血清用光，引發外界關注是否出現血清短缺危機，對此，疾管署今（20日）回應，目前全國抗龜殼花與赤尾鮐蛇毒血清尚有5134劑庫存，年使用量約2457劑，足夠應付一年半以上。

臉書粉專「超級白急診醫師」17日發文指出，自己服務的醫院位於市區，平時毒蛇咬傷個案極少，通常1到2年才會遇到一例，沒想到最近3天竟發生2起，且兩名傷者都把咬人的龜殼花帶到急診現場，讓他直呼「機率有多低？」

疾管署副署長羅一鈞說明，6月15日雙和醫院因多名病患陸續用罄原有血清，並向其他醫院調用後仍不足，疾管署接獲通報後，立即協調國衛院冷藏包裝30劑血清，當晚由雙和醫院派員領取，目前該院庫存已補足，另為補回當日向萬芳等醫院借用的血清，疾管署也於16日調度相同劑量寄回。

羅一鈞強調，截至目前，全國抗龜殼花與赤尾鮐蛇毒血清共計有5134劑庫存，上週（6月10日至16日）使用量為35劑，數量充足，國衛院也會持續生產備用，供應無虞。他也說明，若各醫院出現血清調度需求，可透過疾管署網站「SMIS系統」查詢全國血清庫存及種類，就近進行調貨，若情況緊急，疾管署可協助聯繫國衛院直接出貨，或由醫院自行前往疫苗廠領取。

疾管署提醒，國內每年約有近千人遭毒蛇咬傷，4至8月為蛇類活動旺季，常見毒蛇包括龜殼花、赤尾鮐、雨傘節等。民眾若在山區、農田等地活動，應穿著長褲、長靴，避免被蛇咬。一旦不慎遭咬，應立即就醫，切勿自行放血或吸毒，以免延誤治療。

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